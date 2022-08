NORMA

NORMA bekommt für Apfelmus und -saft sowie Rasiergel Top-Noten von den ÖKO-TEST-Experten

Verbrauchermagazin lobt in der September Ausgabe die Discounter-Produkte

Wieder einmal überzeugt NORMA beim großen ÖKO-TEST! In der September-Ausgabe des Magazins wurden unter anderem Apfelsaft, Apfelmus und Rasiergel bewertet - und allesamt konnten die Experten überzeugen. Das unter der Eigenmarke RIVER VALLEY verkaufte Apfelmus schnitt "gut" ab. Gleiches gilt für das Rasiergel von KING FOR MEN. Der TRIMM-Saft Apfel naturtrüb konnte im Ranking ein "sehr gut" holen und ist im großen Test von insgesamt 33 verschiedenen Marken einer der besten Säfte.

Günstig und einfach super - die große Vielfalt von NORMA

Mit gerade einmal 69 Cent für 710 Gramm Apfelmus bietet NORMA das beliebte Produkt von RIVER VALLEY deutlich preiswerter als die Konkurrenz an. Der Apfelgehalt liegt bei 94,7 Prozent. Insgesamt überzeugt das Apfelmus und erhält das Gesamturteil "gut".

Eine Frucht, zwei Wege sie zu genießen: Den Apfelsaft der Marke TRIMM finden die Experten von ÖKO-TEST "sehr gut" und er schafft dieses Kunststück bereits zum zweiten Mal. Bereits 2020 bekam der TRIMM-Saft die beste Bewertung von den Testern. Preislich liegt NORMA auch hier deutlich günstiger als der Wettbewerb. Pro Liter zahlen Kundinnen und Kunden 99 Cent und damit nur die Hälfte im Vergleich zu anderen Herstellern. Die Äpfel im Saft stammen aus Österreich, Deutschland, Italien, Ungarn und Tschechien und sorgen laut der Profi-Tester für "fruchtigen" Geruch sowie eine "deutliche Süße" beim Genuss. Bereits im März dieses Jahres wählte STIFTUNG WARENTEST den Apfelsaft im eigenen Ranking an die Spitze: Unter damals 26 getesteten Produkten bekamen nur sechs die Top-Note "gut" - einer davon steht bei NORMA im Regal.

Ebenfalls "gut" fanden die ÖKO-TESTER das Rasiergel Sensitive von KING FOR MEN. Im Labor wurden dazu die Inhaltsstoffe genau unter die Lupe genommen und aufgelistet. Das NORMA-Gel erfüllt dabei alle Vorgaben, die für eine Top-Bewertung notwendig sind und kostet dabei nur 1,35 Euro für 200 Milliliter.

Auch in der aktuellen Ausgabe von ÖKO-TEST wird deutlich, dass NORMA Spitzenprodukte zu einfach günstigen Preisen bietet. Dabei reiht sich die Auszeichnung und eine ganze Sammlung aus Spitzenbewertungen ein. In der Vergangenheit wurden regelmäßig Artikel aus dem umfangreichen Sortiment von den Experten untersucht und für "gut" oder "sehr gut" befunden.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

