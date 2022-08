NORMA

NORMA-Eigenmarke BIO SONNE auf BIOFACH erneut als GREEN BRAND zertifiziert

Weitere Auszeichnung für das Bio-Sortiment des Lebensmittel-Discounters

Nürnberg (ots)

Ausgezeichnet! Bei der diesjährigen BIOFACH gingen zahlreiche Auszeichnungen an das Bio-Sortiment von NORMA. Speziell die Eigenmarke BIO SONNE wurde von den Experten gewürdigt. Im Rahmen der Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, die vom 26. bis 29. Juli in Nürnberg stattfand, konnten die Verantwortlichen des Lebensmittel-Discounters das Zertifikat von GREEN BRAND Germany entgegennehmen. BIO SONNE ist damit bereits zum zweiten Mal seit 2019 mit dem renommierten Preis ausgezeichnet.

Grüne Strategie auf Erfolgskurs

Die Nachhaltigkeitsoffensive von NORMA ist seit Jahren auf Erfolgskurs. Nicht erst seit der ersten Zertifizierung durch GREEN BRAND Germany im Jahr 2019 haben Bio-Expertinnen und -Experten BIO SONNE auf dem Schirm. Seit 2006 vertreibt der Lebensmittel-Händler unter dem Namen das stetig wachsende Eigensortiment an Bio-Produkten und wird regelmäßig für den Mut und die Vorreiterrolle honoriert.

Mit 241 Auszeichnungen wurde NORMA auf der BIOFACH 2022 auch von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) bedacht - das bedeutete erneut den Gesamtsieg bei der Bio-Qualitätsprüfung. Konkret wurden 189 Artikel im NORMA-Sortiment mit Gold-, 44 mit Silber- und 8 mit Bronzemedaillen ausgezeichnet. In den vergangenen 13 Jahren stand NORMA damit regelmäßig auf dem Siegertreppchen ganz oben und durfte sich für seine hohe Bio-Qualität feiern lassen. Dabei wurde die ganze Bandbreite der Artikel von BIO SONNE gekürt: Vom Honig über die Gemüsebrühe bis hin zu Agavendicksaft, Veggie-Spezialitäten, Fruchtsäften und vielen weiteren Produkten - das Bio-Sortiment bei NORMA kann sich wirklich sehen lassen.

NORMAs grüne Aussichten

2021 wurde NORMA selbst als GREEN BRAND aufgenommen - eine Ehre, die zu diesem Zeitpunkt keinem anderen Discounter in Deutschland zu Teil wurde. Die Auszeichnung unterstreicht zusätzlich, dass NORMA den Bio-Nerv der Zeit trifft. Die Nürnberger sehen sich auf ihrem Weg bestätigt und werden auch langfristig auf die umfangreiche Nachhaltigkeitsstrategie bauen.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

