ZDFneo startet Daytime-Show "Waschen. Schneiden, Leben! – Mein neues Ich"

Ob Jobwechsel, Heiratsantrag oder Familienfest: In einem Kölner Friseursalon sorgt eine Crew aus Friseurinnen und Friseuren, Stylistinnen und Make Up-Artists bei den Protagonistinnen und Protagonisten für ein neues Ich. Ab Montag, 15. November 2021, 17.45 Uhr, startet ZDFneo mit der Daily-Show "Waschen, Schneiden, Leben! – Mein neues Ich". Ab Montag, 15. November 2021, 10.00 Uhr, ist die Sendung in der ZDFmediathek verfügbar.

In jeder Folge der Daytime-Show "Waschen, Schneiden, Leben!" berichten drei Gäste private und berührende Geschichten aus ihrem Leben. In der angenehmen Atmosphäre eines Kölner Friseursalons erzählen sie, was sie dazu veranlasst, ihrer inneren Veränderung auch ein neues Äußeres geben zu wollen. Hier ist der Ort, dem Team kleine oder große Geheimnisse anzuvertrauen. Die Crew kann sehr gut zuhören und überlegt sich für den persönlichen Neustart der Gäste einen neuen Haarschnitt, ein individuelles Make-up sowie ein passendes Outfit. So werden sie für den kommenden Lebensabschnitt oder den einen, ganz besonderen Anlass verändert. Kurz nach Betreten des Salons wird der Spiegel, vor dem die Gäste Platz genommen haben, verhüllt, und erst in der Styling-Box, dem letzten Schritt zum neuen Ich, kommt es vor der Spiegelwand zum Wiedersehen mit sich Selbst.

