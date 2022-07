NORMA

NORMA gewinnt Titel "Fitteste Firma" beim B2Run-Firmenlauf in Nürnberg

Zusammenhalt und Sportbegeisterung - Teamstand mitten im Max-Morlock-Stadion

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Läuft bei NORMA! Auch beim diesjährigen B2Run-Firmenlauf in Nürnberg ging wieder ein motiviertes Team aus rund 100 Läuferinnen und Läufern an den Start und bekam für die rege Teilnahme sogar die Auszeichnung "Fitteste Firma". Das Sportevent hat beim Nürnberger Lebensmittel-Discounter bereits Tradition: Auch in den Jahren vor Corona meldeten sich immer zahlreiche Mitarbeitende für den B2Run an, bei dem es vor allem um das Gemeinschaftsgefühl und den Teamgeist geht.

In weißen Teamshirts war die NORMA-Crew gut zu erkennen und lieferte bei sommerlichen Temperaturen eine wahre Mannschaftsleistung ab. Der Lebensmittel-Händler unterstützte seine motivierten Angestellten mit einem eigenen Stand mitten im Max-Morlock-Stadion. Dort standen nach dem Zieleinlauf reichlich Getränke und frisches Obst für alle Ankömmlinge bereit. Gemeinsam konnten so die Mitglieder der Geschäftsleitung, Logistikfachleute, Verkäuferinnen und Verkäufer aber auch Azubis, die im Namen von NORMA an den Start gegangen sind, den Abend nach dem Sportevent ausklingen lassen. Insgesamt waren beim diesjährigen B2Run-Firmenlauf in Nürnberg 10.000 Läuferinnen und Läufer von insgesamt 440 Firmen mit dabei.

Die gute Stimmung und die rege Teilnahme machen jetzt schon Lust auf mehr: Auch beim 12. Fürth Firmenlauf am 14. September wird das fränkische Unternehmen wieder die Laufschuhe schnüren und dabei ein weiteres Mal den Zusammenhalt und die Sportbegeisterung unter Beweis stellen.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell