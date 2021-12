NORMA

NORMA nimmt Zylinder mit klimaneutraler Kohlensäure für Mineralwasser-Sprudler ins Sortiment auf

Klimaneutrale Wasseraufbereitung zu besonders fairen Preisen

Nürnberg (ots)

Der Lebensmittel-Discounter NORMA nimmt Zylinder mit klimaneutraler Kohlensäure für alle gängigen Wasser-Sprudler in sein Sortiment mit auf. Damit bietet das Nürnberger Unternehmen künftig einen beliebten Alltagsartikel an, der in vielen Küchen mittlerweile zum Standard gehört.

Zertifizierte Kohlensäure für prickelnden Genuss

Die Kohlensäurezylinder von SODASURF kosten inklusive Pfand 19,75 Euro. Bringen Kundinnen und Kunden einen baugleichen Zylinder mit in die Filiale, zahlen sie lediglich die Kohlensäurefüllung - die kostet gerade einmal 5,75 Euro. Zur nationalen Einführung der Zylinder hat der Discounter dazu noch einen Sonderpreis im Angebot: Alle NORMA Kunden zahlen in der Weihnachtswoche gerade einmal 4,75 Euro und somit 17 Prozent weniger pro Kohlensäurezylinder.

Für diesen fairen Preis bekommen Mineralwasser-Fans nachhaltige und klimaneutrale Kohlensäure in ihre Getränke. Denn: Bei SODASURF kommt ausschließlich sogenannte biogenes CO2 zum Einsatz, das in Bioethanol-Anlagen bei der Vergärung von Mais und Weizen als Nebenprodukt entsteht. Das entstandene CO2 wird gespeichert und anschließend in einem aufwändigen Prozess aufbereitet, verflüssigt und in die Zylinder gefüllt. Für diesen Prozess wird Ökostrom genutzt. Nicht vermeidbare CO2-Emissionen der Transporte zwischen den Produktionsstandorten werden über nach Gold Standard zertifizierte Klimaschutzprojekte kompensiert. Damit ist das Produkt klimafreundlicher als Quellkohlensäure. Dies wurde sogar von der Initiative "Klima ohne Grenzen" bestätigt.

Die neuen Sprudelhelfer passen in alle handelsüblichen Systeme wie beispielsweise SodaStream, Soda Trend, Happy Mix, my Sodapop oder Soda-Club. Hierbei handelt es sich um Markenzeichen Dritter, die nicht bei NORMA angeboten werden.

