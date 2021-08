ProSieben

"Ich lese gerade den Duden!" Evelyn Burdecki bereitet sich auf ihr Duell gegen Sophia Thomalla bei "Schlag den Star" am Samstag auf ProSieben vor

24. August 2021. Blondes Gift oder brünettes Gegengift? Evelyn Burdecki fordert bei "Schlag den Star" Sophia Thomalla heraus. Den Zweikampf zeigt ProSieben am Samstag, um 20:15 Uhr. Live.

Warum Evelyn Burdecki sagt, dass sie den Spitznamen "The Brain" trägt, können Zuschauer:innen und Sophia Thomalla am Samstag erkunden. Sicher ist, dass Sophia Thomalla mit rasiermesserscharfer Zunge kontern und angreifen kann: "Ihr habt Evelyn aber schon gesagt, dass es hier auch Wissensspiele gibt?" Doch eine Evelyn Burdecki lässt sich davon nicht beeindrucken: "Sophia weiß schon, dass mein Spitzname 'Big Brain Burdecki' ist?! Ich lese gerade den Duden - bin schon bei G wie Gewinnerin."

In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegnerinnen bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Die Gewinnerin erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Raab TV. Musikalische Unterstützung erhalten die beiden Gegnerinnen von Felix Jaehn x Robin Schulz mit "I got a feeling" und von Clueso x Andreas Bourani "Willkommen zurück".

"Schlag den Star" am Samstag, 28. August, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben

