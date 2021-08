"Das Umstyling wird richtig krass." Auf die Nerds wartet in "Beauty & The Nerd" auf ProSieben ein neuer Look

ProSieben

Weg mit der Brille oder Haare ab? "Ich weiß, dass das Umstyling bei Markus richtig krass wird", freut sich Cecilia (25, Düsseldorf). Die Beauty und der Nerd ziehen in der vierten Folge von "Beauty & The Nerd" (Donnerstag, 26. August, 20:15 Uhr, ProSieben) nach der ersten gewonnen Challenge in die nächste Runde ein. Zudem sichert sich Markus (23, Kiel) das erste Ticket für das berühmt berüchtigte Umstyling. Der "Magic"-Karten-Sammler zeigt sich eher skeptisch: "Ich bin gespannt, was man mit mir anzustellen versucht."

Damit stehen die weiteren vier Paare in der zweiten #BeautyNerd-Challenge mächtig unter Druck. "Wir müssen morgen unbedingt gewinnen, damit wir nicht nominiert werden können", fasst Beauty Julien (29, Köln) folgerichtig zusammen. Zeigt sich seine Nerd-Partnerin Teresa (27, Würzburg) genauso engagiert? Die Beautys Wiktoria (23, Heinsberg), Luisa (19, Bamberg) und Ricarda (28, Solingen) motivieren ihre Nerd-Partner ebenfalls - da sie sowohl weiterkommen als auch ihre Männer in einem neuen, coolen Look sehen möchten. Wird Mode-Designer Thomas Rath dem Nerd-Nesthäkchen und Manga-Fan Jeremy (18, Gingen) ein größeres Selbstbewusstsein schenken? Wie wird sich Computer-Zocker Luca (21, Overath) mit seinem neuen Ich fühlen? Welche neuen Styles warten auf Game-Testerin Teresa (27, Würzburg) und Cosplayer Cao (22, Sigmaringen)?

#BeautyNerd vorab sehen: Für alle "Beauty & The Nerd"-Fans, die nach der TV-Ausstrahlung direkt weiterschauen wollen, ist bereits im Anschluss an jede Folge #BeautyNerd die jeweils nächste Sendung als Preview bei Joyn PLUS+ verfügbar.

Press the Button: Über die Fernbedienung des Smart-TVs gibt es für alle "Beauty & The Nerd"-Fans zusätzliche Infos und Highlight-Clips aus der Show im red button-Portal von ProSieben.

Alle Informationen zu Staffel 3, den Beautys und Nerds sowie Bildmaterial zum Download finden Sie unter http://presse.prosieben.de/beautynerd.

"Beauty & The Nerd" - Folge vier am Donnerstag, 26. August 2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #BeautyNerd

