NORMA

Ab sofort noch mehr DLG-prämiertes Obst und Gemüse bei NORMA im Angebot

Insgesamt 23 verschiedene Artikel mit ausgezeichneter Qualität

Nürnberg (ots)

Das DLG-prämierte Obst- und Gemüse-Sortiment von NORMA wächst weiter! Erst kürzlich schaffte es der Nürnberger Lebensmittel-Discounter als erster seiner Art, dass das "gesunde Grün" die begehrte Auszeichnung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) verliehen bekommen hat. Nun stockt der Händler bereits kräftig auf und nimmt zahlreiche weitere prämierte Obst- und Gemüse-Sorten ins Angebot mit auf.

Zu den bislang acht Produkten der Eigenmarke BIO SONNE kommen weitere 15 hinzu. Neben konventionalen Äpfeln, Tafeltrauben, Ananas, Bananen, Rispentomaten und Snackmöhren stehen unter anderem Kiwi, Äpfel, Bananen "Fairtrade", Rucola und Tomaten in bester Bio-Qualität zu gewohnt günstigen Preisen bereit. Bereits von den Lebensmittel-Experten ausgezeichnet waren Bio-Zitronen, -Datteltomaten, -Ingwer, -Zucchini, -Paprika, -Mixsalat, -Babyspinat und -Fenchel.

NORMA setzt damit den Weg hin zu einem besonders nachhaltigen Sortiment fort. Um von der DLG die Auszeichnung zu bekommen, müssen die Produkte zahlreiche Tests durchlaufen. Dazu zählen unter anderem Analysen der Optik, der Konsistenz, des Geruchs und des Geschmacks.

In Sachen DLG-Auszeichnungen spielt der Nürnberger Lebensmittel-Discounter weit vorne mit. Zum 12. Mal in Folge wurden zahlreiche NORMA-Produkte 2021 von der DLG mit den begehrten Gold-, Silber- oder Bronzemedaillen ausgezeichnet - insgesamt 268 Medaillen wurden an den Discounter verliehen. Mit den acht Gemüsesorten, die nun ebenfalls prämiert sind, hat NORMA seinem Ruf als Top-Biohändler alle Ehre gemacht.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell