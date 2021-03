NORMA

NORMA-Bio-Mehl, -Zahnpasta und -Waschlotion von ÖKO-TEST erneut für sehr gute Qualität ausgezeichnet

Dreimal "sehr gut", einmal "gut"- so geht Top-Leistung für wenig Geld

NORMA ist einfach gut - und dreifach sehr gut! Das Fachmagazin ÖKO-TEST hat im April erneut Alltagsprodukte genauer überprüft und dabei auch vier Artikel des Nürnberger Lebensmittel-Discounters besonders weit vorne gesehen: Die Waschlotion von CURSANA wurde mit "gut", zwei Zahncremes von DENTABELLA und das Bio-Mehl Dinkel von BIO SONNE sogar mit "sehr gut" bewertet.

NORMA bisher in jedem ÖKO-TEST 2021 ausgezeichnet

Bei BIO SONNE wird besonders auf die Inhaltsstoffe geachtet. Das hat auch die Test-Experten überzeugt. Das neue Bio-Mehl Dinkel Typ 1050 kostet 1,85 Euro pro Kilo, wurde im Labor auf potenzielle Verunreinigungen und Schadstoffe untersucht und mit "sehr gut" bewertet. Das Fazit von ÖKO-TEST: "Gute Nachrichten für Verbraucher - das Produkt überzeugt auf der ganzen Linie."

Genauso stark schnitt NORMA erneut im Bereich der Hygieneartikel ab. Nach Küchentüchern, Shampoo, Seife und Wattepads - die allesamt in diesem Jahr bereits auf Top-Testergebnisse kamen - sind jetzt auch die Zahncremes "Kräuter" und "Med" von DENTABELLA mit "sehr gut" bewertet worden. Beide zählen mit 0,27 Euro pro 75 Milliliter zu den preiswerteren der 46 Produkte im Test und überzeugten dennoch mit den guten Inhaltsstoffen.

Die seifenfreie Waschlotion von CURSANA mit ihrem sensitiv hautfreundlichem pH-Wert ist aus Sicht der Tester ebenfalls auf den Spitzenplätzen anzusiedeln. Mit gerade einmal 0,89 Euro pro

0,5 Liter kostet das Produkt teilweise deutlich weniger als andere Lotionen im Test. Und dennoch gibt es laut ÖKO-TEST keine "bedenklichen oder umstrittenen Inhaltsstoffe" und auch sonst keine Mängel. Mit einem pH-Wert von 4,5 liegt das NORMA-Produkt zudem genau in dem Bereich, der sehr gut für die Haut ist. Ein Gesamturteil von "gut" ist aus Sicht der Profis daher mehr als gerechtfertigt.

Die Produkte des Lebensmittel-Discounters NORMA schaffen es erneut ins aktuelle Top-Ranking von ÖKO-TEST und sind 2021 damit zum vierten Mal in Folge vom bekannten Testmagazin ausgezeichnet.

