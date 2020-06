NORMA

NORMA reduziert zum 06.06.2020 die Preise auf zahlreiche Wurstwaren

Wurst-Angebote des Nürnberger Lebensmittel-Discounters ab Samstag billiger

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Bei NORMA werden ab morgen Samstag, den 06.06.2020 deutschlandweit zahlreiche Wurstwaren noch günstiger angeboten. Die Preise von insgesamt elf Produkten wurden national um bis zu zehn Prozent reduziert - zudem gibt es weitere Preissenkungen in den einzelnen Regionen. Wer also demnächst in der Filiale steht, sollte bei den Wurst-Artikeln genauer hinschauen. Hier lässt sich ordentlich Geld sparen.

Beim Klassiker - den Wiener Würstchen von Gut Bartenhof/Wolf - sparen sich NORMA-Kunden künftig 50 Cent bei der 1.000-Gramm-Packung. Die original Ungarische Salami von Kometa gibt's in der 400-Gramm-Packung nun für 3,99 Euro statt wie zuvor für 4,29 Euro. Und auch bei der französischen Salami von La Bonesse bekommen die Kunden des fränkischen Discounters jetzt mehr fürs Geld. Statt 3,19 Euro zahlen sie jetzt nur noch 2,99 Euro für 300 Gramm.

Die aktuellen Juni-Preissenkungen bei NORMA im Überblick (weitere regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):

Windau/Tillman's, Schinken-Zwiebelmettwurst, 200g Jetzt: 1,89 EUR Bislang: 1,99 EUR

Gut Bartenhof, Schinkenwürfel, 150/250g Jetzt: 1,79 EUR Bislang: 1,99 EUR

Kometa, Original Ungarische Salami, 300g Jetzt: 3,99 EUR Bislang: 4,29 EUR

La Bonesse, Original Französische Salami, 300g Jetzt: 2,99 EUR Bislang: 3,19 EUR

Gut Bartenhof, Schinkenfleischwurst, 650g Jetzt: 2,89 EUR Bislang: 2,99 EUR

Gut Bartenhof, Dauerwurst, 200g Jetzt: 1,39 EUR Bislang: 1,49 EUR

Gut Bartenhof/Golßener, Leberwurst, 250g Jetzt: 1,39 EUR Bislang: 1,49 EUR

Gut Bartenhof, Edelsalami, 650g Jetzt: 4,29 EUR Bislang: 4,49 EUR

Gut Bartenhof/Ostermeier, Mini-Cabanossi, 250g Jetzt: 2,19 EUR Bislang: 2,29 EUR

Gut Bartenhof, Edelsalami, 150g Jetzt: 1,39 EUR Bislang: 1,49 EUR

Gut Bartenhof/Wolf, Wiener Würstchen, 1000g Jetzt: 6,49 EUR Bislang: 6,99 EUR

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

Pressekontakt:

Katja Heck

NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG

Leiterin Kommunikation und Werbung

Manfred-Roth-Straße 7

D-90766 Fürth

k.heck@norma-online.de

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell