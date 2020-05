NORMA

NORMA-Produkte tragen neuen Nutri-Score für Durchblick beim Nährwert

BIO SONNE schafft noch mehr Orientierung für ausgewogene Ernährung

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Die NORMA-Eigenmarke BIO SONNE steht bereits für beste Bio-Qualität zu fairen Preisen. Nun versieht der Lebensmittel-Discounter immer mehr Produkte der Top-Marke mit einem weiteren Kompass für gesunde Ernährung - dem Nutri-Score. Das europaweit geltende System zur Nährwertkennzeichnung von Lebensmitteln ist in fünf Klassen unterteilt, soll den Kundinnen und Kunden Orientierung beim Einkauf geben und das Bewusstsein für eine ausgewogene Ernährung steigern.

Ein dunkelgrünes A kennzeichnet dabei die beste Klasse. Es folgt ein hellgrünes B, ein gelbes C und ein oranges D. Das rote E weist die Produkte mit einem geringeren Nährwert aus.

Mit BIO SONNE jetzt noch gesünder ernähren

NORMA beginnt die Gesundheits-Offensive zunächst mit sechs Artikeln der Marke BIO SONNE, die in allen Filialen bundesweit angeboten werden. Die Produkte "BIO Früchtemüsli", "BIO Nussmüsli", "BIO Dinkel-Bircher Müsli", "BIO Beerenmüsli", "BIO Cereal Mix Müsli" und "BIO Schoko Müsli" kosten jeweils 2,49 Euro und sind ab sofort mit dem auffallenden Nutri-Score auf der Vorderseite der Verpackung gekennzeichnet. Die ersten fünf Sorten tragen das dunkelgrüne A auf der Front. Das Schoko Müsli schafft es in die Kategorie C.

Alle Bio-Müslis sind zusätzlich zum Nutri-Score mit der DLG Gold-Prämierung 2020 ausgezeichnet. Sie sind damit Spitzenreiter im Bewertungssystem der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft und erfüllen die höchsten Qualitätsstandards. Mit der Ausweitung des Nutri-Scores auf NORMA-Produkte setzt der Lebensmittel-Discounter seine Strategie zur transparenten und schlüssigen Kennzeichnung der Produkte fort und zählt mit der schnellen Umsetzung auf den eigenen Artikeln aktuell zu den Vorreitern. Denn: Eingeführt wird das neue Kennzeichnungssystem nach einer Entscheidung der Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner eigentlich erst im Herbst 2020. NORMA legt mit seiner Kennzeichnung bei den BIO SONNE-Produkten also jetzt schon deutlich vor.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt.

Pressekontakt:

Katja Heck

NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG

Leiterin Kommunikation und Werbung

Manfred-Roth-Straße 7

D-90766 Fürth

k.heck@norma-online.de

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell