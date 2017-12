Bequemer geht's wirklich nicht: In den bundesweit aktiven Filialen des Discounters NORMA lässt sich der preiswerte Einkauf jetzt auch mit dem Bezug von Bargeld kombinieren. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/62097 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei.... mehr Bild-Infos Download

Nürnberg (ots) - Gebührenfrei Bargeld abheben und gleichzeitig noch viel Geld beim Einkauf sparen, in den NORMA-Discountern ist das möglich - und zwar nicht nur zur Weihnachtszeit. Denn bei NORMA lässt sich der jederzeit besonders preisgünstige Einkauf jetzt auch mit dem Bargeldbezug kombinieren, ab einem Einkaufswert von 20 Euro erhalten die Kunden an der Kasse den gewünschten Bargeldbetrag bis zur Höhe von 200 Euro garantiert gebührenfrei.

Jeder kennt das Problem, das sich bisher viel zu oft nicht vermeiden ließ: Nicht genug Bares in der Tasche und vom nächsten Geldautomaten der Hausbank ist auch weit und breit nichts zu sehen... Dieses Problem ist für alle NORMA-Kunden ab sofort schnell behoben, weil man seinen preisgünstigen NORMA-Einkauf nun auch mit der Auszahlung eines Bargeldbetrages verbinden kann.

Wie's geht? Einfach die eingekauften Waren (ab einem Wert von 20 Euro) an den Kassen der bundesweit aktiven NORMA-Discounter mit der EC-/Giro-Karte bezahlen und dem freundlichen Kassenpersonal den benötigten Abhebebetrag (bis zur Höhe von 200 Euro) mitteilen, sich durch die Eingabe der PIN-Nummer identifizieren und schon hält man sie in Händen - die Bargeldsumme, die aktuell benötigt ist.

Wie gesagt: Von den NORMA-Filialen wird dieser praktische Service garantiert gebührenfrei abgewickelt, während von so manchem Bankinstitut der Bargeldbezug mit Kosten berechnet wird. Auch dieser neue Service macht somit deutlich: In den NORMA-Discountern erhalten die Kunden in jeder Hinsicht mehr fürs Geld.

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produkte zur Telekommunikation.

