Verband gibt neue Broschüre speziell für Erwachsene mit Neurodermitis heraus

Neurodermitis tritt meist im Kleinkindalter erstmals auf. In vielen Fällen lassen die Symptome bis zur Pubertät nach oder verschwinden sogar ganz. Eine Kinderkrankheit ist die chronisch-entzündliche Hautkrankheit aber nicht - rund 3,5 Prozent der Erwachsenen in Deutschland leiden daran. Viele Informationsangebote zur Neurodermitis richten sich vornehmlich an Kinder oder Eltern. Mit der Broschüre "Neurodermitis bei Erwachsenen" schließt der Bundesverband für Gesundheitsinformation und Verbraucherschutz e.V. (BGV) jetzt eine Lücke.

"Bei erwachsenen Patientinnen und Patienten herrschen teilweise andere Symptome vor als bei Kindern und Jugendlichen", erklärt Erhard Hackler, geschäftsführender Vorstand des BGV. "Auch die Auswirkungen auf den Alltag sind zum Teil andere, wenn man etwa an die berufliche Tätigkeit oder an die Familienplanung denkt. Diesen Aspekten schenken wir mit der neuen Broschüre und dem dazugehörigen Webangebot Aufmerksamkeit", ergänzt Hackler.

Manchmal erstmals Symptome im Erwachsenenalter

Erwachsene Betroffene haben oftmals eine langjährige Neurodermitis-Karriere mit besseren und schlechteren Phasen hinter sich. In anderen Fällen treten nach jahre- oder jahrzehntelanger Pause erst im Erwachsenenalter wieder Symptome auf. Manchmal zeigt sich die Erkrankung im fortgeschrittenen oder sogar im Seniorenalter zum ersten Mal.

Infos speziell für erwachsene Betroffene

Mit der neuen Broschüre klärt der BGV über die Erkrankung mit all ihren Facetten auf, stellt Möglichkeiten der Behandlung und Rehabilitation vor und gibt praktische Hilfen zur Krankheitsbewältigung in Alltag und Beruf. Zum Weiterlesen gibt es eine umfangreiche Linkliste zur Neurodermitis, Schulungen und ärztlichen Leitlinien bis hin zum betrieblichen Hautschutz.

