Corona-Falle Innenräume

Mikrofilter in Lüftungsanlagen reduzieren die Virenlast

Eines der einfachsten Mittel zum Schutz gegen Corona: Raus an die frische Luft. Im Freien bläst der Wind die Viren davon, was mit ausreichend Abstand eine Ansteckung unwahrscheinlicher macht. In Innenräumen hingegen können virusbelastete Aerosole oft noch über Stunden in der Raumluft schweben. Das macht sie laut Robert Koch-Institut (RKI) zu einem der Hauptüberträger für COVID-19. Der Bundesverband für Gesundheitsinformation und Verbraucherschutz BGV erklärt, wie man die Viruskonzentration in geschlossenen Räumen mit sinnvollen Maßnahmen reduzieren kann.

Lüften ersetzt Raumluft durch Frischluft

Richtiges Lüften von Innenräumen ist die einfachste und effektivste Methode, um das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu verringern. Räumlichkeiten sollten dafür mit einem möglichst hohen Luftaustausch und Frischluftanteil versorgt werden. In privaten Wohnräumen reicht es in der Regel, bei weit geöffnetem Fenster regelmäßig stoßzulüften. Noch effektiver ist das Querstromlüften mittels Öffnens gegenüberliegender Fenster - so wird die Raumluft schon binnen weniger Minuten vollständig ausgetauscht.

Lüftungsanlage sorgt für schadstoffarme Luft

Laut RKI kann die Virenlast in Innenräumen auch durch einen Austausch der Raumluft mit raumlufttechnischen Anlagen (RLT) reduziert werden. Unbedingte Voraussetzung ist allerdings die Zufuhr von Frischluft. Moderne Lüftungsanlagen sind meist so ausgelegt, dass ausschließlich Außenluft in die Räume gefördert und die Abluft in die Umgebung abgeführt wird. Dadurch gelangen luftgetragene Viren aus den Räumen. Wichtig auch für Allergiker: Spezielle Mikrofilter (HEPA-Filter) sorgen dafür, dass auch Allergene und Keime nicht mit der Zuluft in den Wohnraum gelangen.

Herkömmliche Klimaanlage kann Infektionsrisiko erhöhen

Vorsicht ist geboten bei Klimaanlagen. Denn ohne Frischluftanteil und ohne bzw. mit nur unzureichenden Mikrofiltern reduzieren sie die Viruslast nicht. Sie sorgen durch die Luftbewegung unter Umständen sogar dafür, dass Viren im Raum schneller verbreitet werden.

Kostenloser Ratgeber für ein gesundes Raumklima

Eine Broschüre vom Bundesverband für Gesundheitsinformation und Verbraucherschutz (BGV) "Gesundes Bauen - Moderne Haustechnik" informiert umfassend, welche Haustechnik und welche Maßnahmen sinnvoll sind, um in den eigenen vier Wände ein möglichst gesundes Raumklima zu schaffen. Bestelladresse: BGV, Heilsbachstraße 32 in 53123 Bonn. www.bgv-gesundes-bauen.de

