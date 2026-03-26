R+V Versicherung AG

Ab April herrscht Hochsaison für Marderschäden in Autos

Wiesbaden (ots)

Kalte Jahreszeit, warmer Motorraum - das ist die Zeit, in der Marder die meisten Schäden am Auto anrichten? Mitnichten. Das belegen die Zahlen der R+V Versicherung: Kfz-Schäden durch Bisse in Kabel, Schläuche oder Isolierung haben in der Zeit von April bis Juni Hochsaison.

Die Statistiker der R+V haben die gemeldeten Marder-Schäden der vergangenen fünf Jahre ausgewertet - das Ergebnis überrascht: "In den Monaten April, Mai und Juni treiben besonders viele Marder ihr Unwesen in Autos", erklärt R+V-Verkehrsexperte Roland Richter. "Den Höchststand haben wir 2025 im Mai mit rund 1.830 Schäden verzeichnet." Das bedeutet ein Plus von gut 50 Prozent im Vergleich zu Oktober, November und Dezember. In diesen Monaten wurden sogar die wenigsten Schäden im Jahresverlauf 2025 gemeldet. Dass Marder sich in der kalten Zeit im warmen Motorraum ein kuscheliges Plätzchen suchen, ist nicht auszuschließen - Zerstörung richten sie dann aber deutlich seltener an.

Doch woran liegt's? In der Natur der Marder: Zwischen April und Juni ist die Paarungszeit der Tiere, dann sind vor allem die Männchen besonders aktiv und aggressiv. Gleichzeitig durchstreifen Marder auf ihrer Partnersuche in dieser Zeit größere Gebiete und verteidigen ihre Reviere vehement gegen Rivalen. Hat ein Marder ein Auto per Duftmarke markiert und dieses parkt dann im Revier eines Konkurrenten, versucht der dort heimische Marder, den Eindringling zu vergraulen - etwa indem er in Schläuche und Kabel beißt.

Schutz versprechen verschiedene Geräte zur Marderabwehr, die zum Beispiel mit Ultraschall arbeiten. "Am besten ist es, wenn man sich im Fachhandel beraten lässt", rät R+V-Verkehrsexperte Richter. Auch manche Gerüche sollen die Nager vergrätzen. Finden sich Marderspuren im Motorraum, kann eine Motorwäsche helfen. Sie entfernt Duftmarken, so dass andere Marder die Schläuche und Kabel eher in Ruhe lassen. "Bei allen Wegen der Marderabwehr gilt aber: Es gibt keine Erfolgsgarantie. Die Tiere reagieren einfach zu unterschiedlich."

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