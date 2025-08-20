Lemonfrog AG

Haushaltshilfe finden - einfach und unkompliziert mit Putzperle.de

Die Suche nach einer zuverlässigen Reinigungskraft ist oft zeitintensiv und mit vielen Fragen verbunden. Über Putzperle.de finden Haushalte jedoch schnell und unkompliziert qualifizierte Haushaltshilfen - vom ersten Kontakt bis zur Anstellung.

Aktuell sind bereits über 216'000 Reinigungskräfte in Deutschland auf Putzperle.de registriert. Jeden Monat kommen mehrere tausend neue Nutzerinnen und Nutzer hinzu - ein Zeichen für die wachsende Nachfrage nach flexiblen Lösungen im Haushaltsbereich.

Putzperle.de verbindet Haushalte mit Putzkräften

Putzperle bietet eine einfache Lösung: Die Plattform bringt Haushalte und Reinigungskräfte direkt zusammen. Nutzerinnen und Nutzer können entweder

eine Suchanfrage mit ihren individuellen Anforderungen einstellen oder

selbst in den Profilen stöbern und passende Reinigungskräfte direkt kontaktieren.

Die Kommunikation läuft direkt über die Plattform. Ein Erstgespräch sowie ein Probeeinsatz werden empfohlen, bevor eine feste Zusammenarbeit vereinbart wird. Dabei sollten unter anderem folgende Punkte besprochen werden:

Erfahrungen und Verfügbarkeit

Aufgabenbereiche

Lohnvorstellungen

Art der Beschäftigung (z. B. selbständig oder angestellt)

Termin für den Probeeinsatz

Wichtig ist zudem, die Identität sowie die Arbeitserlaubnis der Reinigungskraft zu überprüfen.

Fair vermittelt - egal ob Arbeitsvertrag oder Minijob-Anmeldung

Viele Haushaltshilfen auf Putzperle.de arbeiten entweder auf Minijob-Basis oder stellen eine Rechnung. Bei einer Anmeldung als Minijob-Kraft ist die Reinigungskraft unfallversichert und kann auf Wunsch Rentenbeiträge leisten. Zudem profitieren Haushalte von steuerlichen Vorteilen.

Die Anmeldung bei der Minijob-Zentrale erfolgt unkompliziert online oder mit dem Haushaltsscheck-Formular. Notwendig sind lediglich die persönlichen Daten sowie die Steuernummer. In jedem Fall empfiehlt es sich, einen schriftlichen Arbeitsvertrag abzuschliessen, um Aufgaben, Pflichten und Rahmenbedingungen klar festzuhalten.

Über Putzperle.de

Putzperle.de ist eine Marke der Lemonfrog AG. Die Plattform bringt Haushalte und Reinigungskräfte fair zusammen - ganz ohne Provisionszahlungen. Haushaltshilfen erhalten stets 100 % des vereinbarten Lohns.

