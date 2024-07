Medien.Bayern GmbH

Motto "Realities" und erste Speaker der #MTM24

MEDIENTAGE MÜNCHEN 2024 vom 23. bis 25. Oktober

München

Die 38. MEDIENTAGE MÜNCHEN stehen unter dem Motto "Realities". Von 23. bis 25. Oktober 2024 setzt die Konferenz die gesellschaftliche Relevanz der Medien in einer von KI beeinflussten Welt in den Fokus. Der MEDIENTAGE-Gipfel am ersten Konferenztag wird moderiert von Journalistin Eva Schulz. Weitere Highlight-Speaker der #MTM24 stehen fest.

Nach der Premiere im vergangenen Jahr findet die Fachkonferenz erneut im House of Communication der Serviceplan Group und dem umliegenden Münchner Werksviertel statt. Mit mehr als 300 Speakern in über 100 Sessions, Masterclasses und Side-Events präsentieren die MEDIENTAGE MÜNCHEN 2024 ein umfangreiches Programm. Die Konferenz mit sechs Bühnen ist eng mit der begleitenden Expo verzahnt und bietet diverse Schnittstellen für spontane Begegnungen und Networking. Die kostenlose Career-Erlebnismesse für Schüler:innen und Studierende - MEDIA FOR YOU - ist auch in diesem Jahr fester Bestandteil der MEDIENTAGE. Die Nacht der Medien findet gemeinsam mit der Aftershow-Party des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" am 23. Oktober in der BMW Welt in München statt.

Tickets für die MEDIENTAGE MÜNCHEN 2024 sind ab sofort verfügbar.

Medien zwischen künstlicher und echter Realität

"Künstliche Intelligenz hat die Medienbranche tiefgreifend verändert. KI-generierte Inhalte können eine neue Realität schaffen, die sich kaum von der tatsächlichen unterscheiden lässt", so Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Medien.Bayern. "Medien tragen daher mehr denn je die Verantwortung, verlässlich zu informieren und aufzuzeigen, was wirklich echt ist. Wie kann das in Zeiten von Deep Fakes noch gelingen? Wie können Glaubwürdigkeit der und Vertrauen in die Medien bewahrt und gestärkt werden?" Diese zentralen Fragen stehen im Fokus der MEDIENTAGE MÜNCHEN 2024. Unter dem Motto "Realities" schafft die Konferenz die Verbindung zwischen einer neuen, maschinell erzeugten Wirklichkeit und der Realität in der Gesellschaft.

Zugleich verändern KI-Anwendungen die Medienproduktion stetig. "Wir sind an einem Punkt, an dem wir nicht mehr nur über die neue Technologie diskutieren, sondern sie in unserem Alltag einsetzen. Wie nutzen Medienschaffende Künstliche Intelligenz tatsächlich und wie sieht die Realität in den Medienhäusern aus? Dazu sprechen wir bei den #MTM24!", ergänzt Stefan Sutor, Geschäftsführer der Medien.Bayern und Organisator der MEDIENTAGE MÜNCHEN.

Speaker-Line-up mit Eva Schulz, Justus von Daniels und Evan Shapiro

Der MEDIENTAGE-Gipfel eröffnet traditionsgemäß die dreitägige Fachkonferenz. Die Moderation der Auftaktveranstaltung übernimmt in diesem Jahr Journalistin Eva Schulz. 2017 gründete sie das funk-Politikformat "Deutschland3000" (ARD und ZDF) und unterstützt seitdem junge Menschen in der Meinungsbildung zu politischen Themen. Zudem präsentiert Eva Schulz alle zwei Wochen den Podcast "Deutschland3000 - 'ne gute Stunde mit Eva Schulz", in dem sie Interviews zu Pop- und Politik-Themen führt.

Weitere bereits bestätigte Highlight-Speaker der MEDIENTAGE MÜNCHEN 2024 sind: US-Produzent und Medienkartograph Evan Shapiro, Kasia Kieli (CEO, Warner Bros. Discovery Poland), CORRECTIV-Chefredakteur Justus von Daniels, ARD-Programmdirektorin Christine Strobl, Jacques Alomo (Co-Founder, youknow & creamlabs AI), Sebastian Horn (Director AI der ZEIT Verlagsgruppe), Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, Content Creatorin Gazelle Vollhase und Dr. Oliver Friedmann (Herausgeberrat, Süddeutsche Zeitung).

Über die MEDIENTAGE MÜNCHEN

Die MEDIENTAGE MÜNCHEN sind eine der führenden Medienfachkonferenzen in Europa, die Trends, Innovationsthemen und aktuelle Herausforderungen in der Medienbranche diskutieren. Veranstalter ist die Medien.Bayern GmbH (Geschäftsführer: Stefan Sutor (Vors.), Lina Timm). Die MEDIENTAGE MÜNCHEN werden unterstützt von der Bayerischen Staatskanzlei und der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM).

Weitere Informationen und Tickets ab 15.07. unter www.medientage.de

