MEDIENTAGE MÜNCHEN und Deutsche TV-Plattform verleihen Smart TV Award 2022

Frankfurt / München (ots) - Die Gewinner des "Connect! The Smart TV Award 2021" stehen fest. In fünf Kategorien zeichneten die MEDIENTAGE MÜNCHEN und die Deutsche TV-Plattform und die besten Innovationen, Apps und Services rund um das vernetzte Fernsehen aus. CONNECT! THE SMART TV AWARD: Die Gewinner der Preisverleihung am 26.10.2021 Kategorie 1: Like2Use - Beste ...

mehr