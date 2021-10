Medien.Bayern GmbH

MEDIENTAGE MÜNCHEN und Deutsche TV-Plattform geben Shortlist für "Connect! The Smart TV Award" bekannt

Die Shortlist für die zweite Verleihung des "Connect! The Smart TV Award" der MEDIENTAGE MÜNCHEN und der Deutschen TV-Plattform steht. Die fünfköpfige Jury bestehend aus Christine Gebhard (film-tv-video.de), Prof. Dr. Heidi Krömker (TU Ilmenau), Jan Möllendorf (defacto x), Kathleen Schröter (J2C) und Torsten Zarges (DWDL) hat die Top-3-Nominierten in fünf Kategorien ausgewählt. Die Verleihung der Preise für besondere Innovationen, Apps und Services rund um das vernetzte Fernsehen findet am 26. Oktober 2021 im Rahmen der 35. MEDIENTAGE MÜNCHEN statt. Unterstützt wird der Award vom MedienNetzwerk Bayern.

CONNECT! THE SMART TV AWARD: Shortlist für die Preisverleihung am 26.10.2021

Kategorie 1: Like2Use - Beste User Experience

DAZN - DAZN DACH GmbH

Shoppable TV - ProSiebenSat.1 Digital GmbH

Sportworld - B1 Smart TV GmbH

Kategorie 2: Feels like Magic - Beste technologische Innovation

HbbTV Audiosync - Bayerischer Rundfunk

Shoppable TV - ProSiebenSat.1 Digital GmbH

Sportworld - B1 Smart TV GmbH

Kategorie 3: Loud & Clear - Beste Marken Performance

Audi tv - AUDI AG

DAZN - DAZN DACH GmbH

Die Smart TV-App des Deutschen Bundestags - Deutscher Bundestag

Kategorie 4: Good2CU - Bestes Special Interest Angebot

Die Smart TV - App des Deutschen Bundestags - Deutscher Bundestag

Filmfriend - Das Filmportal für Bibliotheken - filmwerte GmbH

Pluto TV - Pluto TV Europe GmbH

Kategorie 5: All Eyes on you - Bester Newcomer

Die Smart TV - App des Deutschen Bundestags - Deutscher Bundestag

Motorvision TV App - German Car TV Programm GmbH

Sportworld "My View" (Multi-View) - B1 Smart TV GmbH

Der "Connect! The Smart TV Award" wird am 26. Oktober 2021 als Abschluss des MEDIENTAGE Specials "Connect! The Future of TV" verliehen. Das Special findet in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal statt und widmet sich in Vorträgen und Diskussionsrunden ab 16.00 Uhr der Welt des vernetzten Fernsehens. Erstmals wird das Event in diesem Jahr in die Konferenz der MEDIENTAGE MÜNCHEN integriert. Die Teilnahme ist vor Ort im Isarforum möglich oder online im Stream.

Andre Prahl, Vorstandsvorsitzender der Deutschen TV-Plattform: "Auch bei der zweiten Ausgabe des Awards sind wieder viele hochkarätige Bewerbungen eingegangen. Der Blick auf die Liste der nominierten Kandidaten zeigt, dass "Connect! The Smart TV Award" auf breite Resonanz stößt - innerhalb der Medienbranche, aber auch darüber hinaus. Die Shortlist spiegelt die Vielfalt und Potenziale von smarten Anwendungen und Services wider, die auch wichtige Themen unserer Arbeit bei der Deutschen TV-Plattform sind. Ich bedanke mich herzlich bei der Jury für ihr Engagement - wir freuen uns auf die Preisverleihung!"

"Das vernetzte Fernsehen boomt. Das zeigen nicht zuletzt die nominierten Services des "Connect! The Smart TV Award". Sie sind Paradebeispiele, wie modernes und interaktives Fernsehen aussehen kann und welcher Mehrwert für Zuschauer kreiert wird. Nach einer rein digitalen Preisverleihung im letzten Jahr freuen wir uns, in diesem Jahr den Preis im Rahmen der MEDIENTAGE MÜNCHEN zu verleihen. Mit Publikum und Nominierten vor Ort im Isarforum.", sagt Stefan Sutor, Geschäftsführer der Medien.Bayern GmbH.

Weiterführende Informationen: https://medientage.de/connect-the-smart-tv-award-2021/

Über die Deutsche TV-Plattform

Die Deutsche TV-Plattform ist ein Zusammenschluss von über 50 Mitgliedern, darunter private und öffentlich-rechtliche Sender, Streaming-Anbieter, Gerätehersteller, Infrastrukturbetreiber, Service- und Technik-Provider, Forschungsinstitute und Universitäten, Bundes- und Landesbehörden sowie anderen, mit den digitalen Medien befassten Unternehmen, Verbänden und Institutionen. Ziel des eingetragenen Vereins ist seit seiner Gründung 1990 die Einführung digitaler Technologien auf Grundlage offener Standards. In den Arbeitsgruppen der Deutschen TV-Plattform engagieren sich Vertreter aus nahezu allen Bereichen der Medienbranche und der Unterhaltungselektronik, um Weichen für Schwerpunktthemen des digitalen Rundfunks zu stellen.

Über die MEDIENTAGE MÜNCHEN

Die MEDIENTAGE MÜNCHEN werden von der Medien.Bayern GmbH, der Dachgesellschaft für den Medienstandort Bayern, veranstaltet. Mit über 7.000 Teilnehmern aus dem In- und Ausland, mehreren Hundert akkreditierten Journalisten, über 500 Referenten und mehr als 100 Einzelveranstaltungen gehören die MEDIENTAGE MÜNCHEN zu den wegweisenden Veranstaltungen für die Medien- und Kommunikationsfachwelt. Zu den weiteren Veranstaltungen zählen die Lokalrundfunktage sowie das MEDIENTAGE Special "Connect! The Future of TV". Die Medien.Bayern GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) und wird von der Bayerischen Staatskanzlei gefördert.

