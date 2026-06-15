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Muse auf Deutschland-Tour: Früherer Zugang zu Tickets mit PayPal

Berlin (ots)

Die britische Band Muse kommt mit ihrer "The Wow! Signal Europe Tour" nach Deutschland: Für die deutschen Shows der Europa-Tour startet am 17. Juni um 10:00 Uhr der PayPal Pre-Sale auf Ticketmaster. PayPal-Kund:innen in Deutschland können über www.paypalpriotickets.de am Pre-Sale teilnehmen. Damit haben sie die Chance, sich bis zu 48 Stunden früher Tickets für die kommenden Shows von Muse zu sichern.

Muse spielt im Rahmen der Tour drei Shows in Deutschland:

Mittwoch, 18. November 2026 | Berlin, Uber Arena

Dienstag, 24. November 2026 | Düsseldorf, PSD Bank Dome

Mittwoch, 25. November 2026 | Düsseldorf, PSD Bank Dome

Fans können auf www.paypalpriotickets.de alle deutschen Konzerte von Muse auswählen und gelangen direkt zum PayPal Pre-Sale bei Ticketmaster.

Disclaimer: Die Teilnahme unterliegt den Bedingungen des jeweiligen Events und gewährleistet weder die Verfügbarkeit von Tickets noch den Zugang zu bestimmten Ticketkategorien. Vorverkaufstickets sind nur für berechtigte deutsche PayPal-Kontoinhaber:innen verfügbar. Maximal 4 Tickets pro Konto und Veranstaltung. Vorbehaltlich der Verfügbarkeit sowie der Kaufbedingungen von Ticketmaster.

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