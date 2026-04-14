Landeskrankenhilfe V.V.a.G.

LKH Krankenversicherung dreifach ausgezeichnet

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Lüneburg (ots)

In der privaten Krankenversicherung bietet die Landeskrankenhilfe (LKH) ausgezeichnete Tarifleistungen: Die Krankenvollversicherung GesundheitsUpgrade Premium (GUP) hat aktuell von drei anerkannten Analysehäusern die Höchstnote erhalten.

Der GesundheitsUpgrade Premium (GUP) für die private Krankenversicherung ist auf hohe Ansprüche der Versicherten ausgerichtet. Leistungen für ambulante, zahnmedizinische und stationäre Behandlungen erstattet der Kompakttarif auf Top-Niveau. Seit Dezember 2024 am Markt, wurde der Premiumtarif von renommierten Analysehäusern bewertet. Die Analysen von Ascore, Franke und Bornberg sowie Morgen & Morgen greifen zwar alle auf eine andere Bewertungssystematik zurück, kommen aber laut aktuellem VersicherungsJournal Extrablatt einhellig zum gleichen Ergebnis: Die LKH hat als Produktgeber für den GUP die Höchstnote verdient.

"Mit einem Premiumtarif bei gleich drei renommierten Analysehäusern zu den Besten zu zählen, unterstreicht unseren Qualitätsanspruch", so Jan-Peter Diercks, Vorstand Vertrieb und Marketing der LKH, und: "Dieses Triple unterstützt unsere Partner im Vertrieb und gibt Kunden zusätzliche Sicherheit bei ihrer Entscheidung für die private Krankenversicherung."

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