LKH-Studie zur bKV aus Unternehmenssicht: Positive Auswirkung auf Fehlzeiten

Im Auftrag der Landeskrankenhilfe (LKH) hat die Sirius Campus GmbH eine Marktbefragung zum Stellenwert einer betrieblichen Krankenversicherung (bKV) für kleine- und mittelständische Unternehmen (KMUs) untersucht.

Die bKV entwickelt sich immer stärker zu einem entscheidenden Instrument im Wettbewerb um Talente, weil sie attraktive Benefits für Arbeitnehmer bietet. Welche konkreten Erwartungen kleine und mittelständige Unternehmen (KMU) bis 250 Mitarbeitende wirklich mit der bKV verknüpfen, belegt eine aktuelle Marktbefragung von Sirius Campus im Auftrag der LKH.

"An der 'LKH-Studie zur bKV aus Unternehmersicht' nahmen 500 Versicherungsentscheidende von KMUs teil. Die repräsentative Stichprobe bildet die Gesamtheit der 3,2 Mio. KMUs entlang der tätigen Personen in den Unternehmen ab", so Dr. Oliver Gaedeke, Geschäftsführer der Sirius Campus GmbH. Laut Umfrage plant fast jedes zehnte befragte Unternehmen (9 Prozent) die Einführung der bKV in den kommenden 12 Monaten. Weitere 24 Prozent der Unternehmen sind offen und interessiert, sich mit der bKV weitergehend auseinanderzusetzen. Bei den gewünschten Leistungen haben die Personalverantwortlichen klare Vorstellungen. So wünscht sich jeder Dritte Befragte (29 Prozent) einen Terminvereinbarungsservice bei Fachärzten für seine Mitarbeitenden, ebenso stehen Vorsorgeuntersuchungen (27 Prozent) im Fokus. Damit soll zum einen die Gesundheitsversorgung im Krankheitsfall und auch die Vorsorge verbessert werden.

Besonders interessant ist die Frage, was Arbeitgebende von der Einführung einer bKV im Unternehmen erwarten und welche Erfahrungen sie nach der Einführung gesammelt haben. "Diese Aussagen zeigen sehr deutlich die positive und emotionale Wirkung einer bKV", beschreibt Stefan Gaedicke, Leiter bKV bei der LKH, die Ergebnisse. 41 Prozent der befragten Unternehmer ohne bKV erhoffen sich, dass sich die Mitarbeitenden mit einer bKV wertgeschätzt fühlen. Jedes dritte Unternehmen (27 Prozent) erwartet weniger langfristige Krankschreibungen.

Weniger langfristige Krankschreibungen belegt

Von den Unternehmen, die bereits eine bKV eingeführt haben, haben 56 Prozent der Mitarbeitenden die bKV als Wertschätzung empfunden. Bei der Hälfte (49 Prozent) hat sich die Anzahl der langfristigen Erkrankungen verringert. Damit beweist die bKV, dass sie zum einen ein attraktiver Benefit ist, um attraktive Arbeitsplätze anzubieten und zusätzlich Fehlzeiten der Mitarbeitenden reduziert. Die bKV ist ein Win-Win-Erlebnis - sie zahlt positiv auf die Personalstrategie von Unternehmen ein und ist auch für die Mitarbeitenden ein Gewinn.

Sie wünschen sich mehr Einblicke und Ergebnisse dieser Marktbefragung? Senden Sie eine E-Mail an bKV@lkh.de, um die Ergebnisse zu erhalten.

