Große Emotionen beim Special Screening in Berlin zu ALL DAS UNGESAGTE ZWISCHEN UNS - REGRETTING YOU

München (ots)

Leidenschaftlich, ehrlich und zutiefst bewegend: Am gestrigen Sonntag strömten Hunderte Fans voller Vorfreude zum Zoo Palast in Berlin, um Hollywoods Shooting Stars Mckenna Grace und Mason Thames live beim fulminanten Special Screening zu ALL DAS UNGESAGTE ZWISCHEN UNS - REGRETTING YOU zusammen mit den Produzent*innen Flavia Viotti, Brunson Green und Robert Kulzer zuerleben. Begrüßt wurden sie von Oliver Berben, CEO von Constantin Film, und Vorstandsmitglied Martin Bachmann.

Constantin Film bringt mit dem Film das weltweite Buchphänomen von Star-Autorin Colleen Hoover am 23. Oktober 2025 auf die große Leinwand.

Zahlreiche Booktoker und Creators ließen es sich deshalb nicht entgehen, die Verfilmung des Bestsellers schon vorab zum ersten Mal auf der großen Leinwand zu erleben und ihre Lieblingsstars persönlich zu treffen. Im Foyer des Zoo Palasts konnten sich die Fans in der romantischen Stimmung des Films verlieren. Foto-Stationen, selbstgebastelte Lesezeichen, der traumhafte Soundtrack in der Luft und die Chance, selbst auf dem berühmten roten Teppich der Stars zu posieren - kein Wunsch blieb unerfüllt. Mit viel Herz und Begeisterung für den Film wurden sie am Kino von Mckenna Grace und Mason Thames begrüßt, die im Anschluss das Special Screening für die tosenden Fans im Saal eröffneten. Ein Abend "with no regrets".

Die Bestseller-Adaption ALL DAS UNGESAGTE ZWISCHEN UNS - REGRETTING YOU erzählt eine bewegende Geschichte über Liebe, Trauer, Geheimnisse und hoffnungsvolle Neuanfänge.

ALL DAS UNGESAGTE ZWISCHEN UNS - REGRETTING YOU erzählt die parallel verlaufenden Geschichten von Morgan Grant (Allison Williams), einer jungen Mutter, und ihrer 16-jährigen Tochter Clara (Mckenna Grace), deren Welt von einer verheerenden Familientragödie erschüttert wird. Mit Warmherzigkeit und Humor verknüpft dieser bewegende Film Claras ergreifende Coming-of-Age-Geschichte mit Morgans emotionaler Reise, die mit Blick in ihre eigene Vergangenheit ihre Zukunft neu definiert.

Unter der Regie von Josh Boone, der u.a. mit DAS SCHICKSAL IST EIN MIESER VERRÄTER die Herzen der Kinofans tief berührte, und nach dem Drehbuch von Susan McMartin (AFTER PASSION) spielen in den Hauptrollen Mckenna Grace (GHOSTBUSTERS: FROZEN EMPIRE), Mason Thames (DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT), Allison Williams (GIRLS, M3GAN), Dave Franco (Filmreihe DIE UNFASSBAREN - NOW YOU SEE ME), Scott Eastwood (FAST & FURIOUS 10), Sam Morelos (DIE WILDEN NEUNZIGER!), Clancy Brown (THE PENGUIN) und Willa Fitzgerald (STRANGE DARLING).

Colleen Hoover ist ein kulturelles Phänomen. Mit mehr als 50 Millionen verkauften Büchern ist sie die meistverkaufte Autorin der Welt. Ihr Buch "Nur noch ein einziges Mal", das in 43 Sprachen veröffentlicht wurde, war das meistverkaufte Buch des Jahres 2022 und stand über 90 Wochen auf der Bestsellerliste der "New York Times". Für "Love and Confess" (2015), "Nur noch ein einziges Mal" (2016) und "Die tausend Teile meines Herzens" (2017) wurde sie drei Jahre in Folge mit dem Goodreads Choice Award für den besten Liebesroman ausgezeichnet. "Regretting You" zählt zu den meistgelesenen Büchern der letzten zehn Jahre auf Kindle Unlimited in den USA. Hoover wurde zu einer der TIME 100 Most Influential People of 2023 ernannt.

Produziert wird ALL DAS UNGESAGTE ZWISCHEN UNS - REGRETTING YOU von Brunson Green (Harbinger Pictures), Anna Todd (Bestsellerautorin/Produzentin, Frayed Pages Media), Flavia Viotti (FVR Entertainment) und Robert Kulzer für Constantin Film. Executive Producer sind u.a. Oliver Berben, Colleen Hoover sowie Michael Rothstein, Samuel Hall und Warren T. Goz von north.five.six, die für den Weltvertrieb verantwortlich sind.

Kinostart: 23. Oktober 2025 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Mckenna Grace, Mason Thames, Allison Williams, Dave Franco, Scott Eastwood, Sam Morelos, Clancy Brown, Willa Fitzgerald, u. a.

Drehbuch: Susan McMartin

Regie: Josh Boone

Basierend auf dem gleichnamigen Besteller von: Colleen Hoover

Produzent*innen: Brunson Green, Anna Todd, Flavia Viotti, Robert Kulzer

Executive Producer: Oliver Berben, Colleen Hoover, Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco, Jon Wagner, Michael Rothstein, Samuel Hall, Warren T. Goz

