MOMO verzaubert das Publikum bei der Deutschlandpremiere in München

In München lag gestern ein Hauch von Magie in der Luft! Mehr als 1.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene kamen ins Mathäser Kino, um in vier Kinosälen die große Deutschlandpremiere von MOMO zu feiern. Seit über 50 Jahren berührt Michael Endes zeitlose Geschichte die Generationen - und so verzauberte auch die moderne Neuadaption gestern die großen und kleinen Gäste! Mit tosendem Applaus wurde das internationale Filmteam nach der Vorführung auf der Bühne gefeiert, darunter die jungen Hauptdarsteller:innen Alexa Goodall und Araloyin Oshunremi, der preisgekrönte britische Schauspieler Martin Freeman, der Darsteller David Schütter sowie Regisseur Christian Ditter und Produzent Christian Becker. Weitere prominenten Gäste am Roten Teppich waren u.a. Manou Lubowski, Castro Dokyi Affum, Benedikt "Beni" Weber, Christian Tramitz, Katharina Scheuba, Michael Bully Herbig sowie Charlotte Knobloch.

Nach der Weltpremiere beim Zürich International Film Festival und der Deutschlandpremiere in München wird Michael Endes weltbekannte Heldin ab Donnerstag, 2. Oktober bundesweit die Leinwände erobern und erneut dem Beweis antreten, dass die Magie von MOMO zeitlos ist.

Die moderne Adaption des Jugendbuchklassikers wurde von Christian Becker (JIM KNOPF, HUI BUH, WICKIE) produziert und mit internationaler Besetzung unter der Regie von Christian Ditter (HOW TO BE SINGLE, VORSTADTKROKODILE) in Kroatien und Slowenien verfilmt.

In die Rolle der weltberühmten Titelfigur "Momo" ist die britische Darstellerin Alexa Goodall ("Ein Gentleman in Moskau", "Die Stunde des Teufels") zu sehen. Ebenfalls zum Hauptcast gehören Araloyin Oshunremi ("Top Boy", "Heartstopper"), Kim Bodnia ("Killing Eve", "The Bridge", "The Witcher"), Claes Bang (THE SQUARE, "Dracula", "The New Look"), Laura Haddock ("The Recruit", TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT), Jennifer Amaka Pettersson ("Mord im Mittsommer", "Thin Blue Line"), David Schütter (3 ENGEL FÜR CHARLIE, "Barbaren") sowie der mehrfach preisgekrönte Darsteller Martin Freeman (DER HOBBIT, BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER, "Sherlock", "The Responder").

Zum Inhalt: Das junge Waisenmädchen MOMO (Alexa Goodall) lebt in den Ruinen eines alten römischen Amphitheaters und hat ein offenes Ohr für jeden in der Nachbarschaft. Aber am liebsten verbringt sie die Tage mit ihrem besten Freund Gino (Araloyin Oshunremi). Doch als ein mächtiger internationaler Konzern beginnt, die Zeit aller Menschen zu stehlen, hat plötzlich niemand mehr Zeit für sie. Noch nicht mal Gino! Momo verzweifelt. Doch dann taucht eine geheimnisvolle Schildkröte auf und führt sie zu Meister Hora (Martin Freeman), dem Hüter der Zeit. Gemeinsam können sie es mit den Zeit-Dieben aufnehmen - doch wird ihr Plan aufgehen? Ein spannender Wettlauf beginnt ...

Der gleichnamige Roman MOMO ist eines der beliebtesten Werke von Michael Ende (DIE UNENDLICHE GESCHICHTE, JIM KNOPF) trotz seiner über 50 Jahre aktueller denn je und mit mehr als 12 Millionen verkauften Exemplaren weltweit ein internationaler Bestseller. Das Buch wurde in rund 50 Sprachen übersetzt. Begleitend zum Kinostart erscheint das Original als limitierte Ausgabe mit vielen Filmfotos am 8. September 2025 im Thienemann Verlag.

MOMO ist eine Produktion der Rat Pack Filmproduktion (WICKIE, JIM KNOPF, HUI BUH, FACK JU GÖHTE) in Koproduktion mit Constantin Film Produktion sowie in Zusammenarbeit mit Westside Filmproduktion, Beta Film, Noisemaker und Pakt Media; der Weltvertrieb liegt bei Rocket Science. Der Produzent ist Christian Becker, Creative Producer/Ausführende Produzentin ist Amara Palacios; Oliver Berben und Martin Moszkowicz sind Executive Producers, Roman Hocke und Wolf-Dieter von Gronau Co-Executive Producers. Der Kinofilm, nach einem Drehbuch und unter der Regie von Christian Ditter, wurde gefördert vom FFF Filmfernsehfonds Bayern, dem MBB Medienboard Berlin-Brandenburg, FFA Filmförderungsanstalt, Deutscher Filmförderfonds DFFF sowie HAVC (Croatian Audiovisual Centre).

Kinostart: 2. Oktober 2025 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Alexa Goodall, Araloyin Oshunremi, Kim Bodnia, Claes Bang, Jennifer Amaka Pettersson, Laura Haddock, David Schütter, Martin Freeman uvm.

Produzent: Christian Becker

Ausführende Produzentin: Amara Palacios

Executive Producer: Martin Moszkowicz, Oliver Berben

Co-Executive Producer: Roman Hocke, Wolf-Dieter von Gronau

Kamera: Christian Rein

Drehbuch: Christian Ditter basierend auf dem gleichnamigen Bestseller von Michael Ende

Regie: Christian Ditter

