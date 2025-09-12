Ironman Ltd

Schönheit hat eine Adresse, Ausdauer hat ein Ziel: IRONMAN und Experience Oman kündigen eine bahnbrechende globale Partnerschaft an, die eine bedeutende Plattform bietet, um den Oman als bedeutende Abenteuerdestination und Gastgeber von IRONMAN- und IRONMAN 70.3-Veranstaltungen hervorzuheben

Muscat, Oman und Tampa, Fla. (ots/PRNewswire)

- Neue Partnerschaft bringt die IRONMAN 70.3 Weltmeisterschaft 2029 nach Muscat, Oman, und ernennt Experience Oman zum Namenspartner der globalen IRONMAN Pro Series ab 2026 sowie zum Titelpartner aller IRONMAN und IRONMAN 70.3 Rennen in Oman

- Experience Oman wird „Official Global Destination"-Partner und Global Premier Partner der IRONMAN- und IRONMAN 70.3 Global Series, was zu einer Ausweitung der IRONMAN- und IRONMAN 70.3-Präsenz in Oman führt; Muscat wird Gastgeber des ersten IRONMAN-Rennens über die volle Distanz in der Region; der IRONMAN 70.3 Muscat-Triathlon wird ab 2026 zur IRONMAN 70.3 Middle East Championship

IRONMAN, der Weltmarktführer im Triathlon, und Experience Oman, der Werbezweig des Ministeriums für Kulturerbe und Tourismus, gaben heute eine umfassende und facettenreiche globale Partnerschaft bekannt, durch die Experience Oman zur „Official Global Destination" und zum Global Premier Partner des IRONMAN® und des IRONMAN® 70.3® Global Series bis zum Jahr 2030 wird. Darüber hinaus erhält Experience Oman die Namensrechte für die IRONMAN Pro Series ab 2026 sowie für alle IRONMAN- und IRONMAN 70.3-Rennen im Oman.

Die Partnerschaft stellt eine der größten Investitionen dar, die der Oman jemals in den Sporttourismus getätigt hat, und signalisiert die Stärke der Marke IRONMAN, um die Vision 2040 des Oman mit Leben zu erfüllen und zu einem führenden Ausdauersportziel auf globaler Ebene zu werden.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Muscat, Oman, Gastgeber des IRONMAN 70.3 World Championship Triathlons 2029 und Heimat des ersten IRONMAN Triathlons über die volle Distanz in der Region sein, der ab Dezember 2026 jährlich stattfinden wird.

Scott DeRue, Chief Executive Officer der IRONMAN Group, kommentierte: „Wir sind begeistert, mit Experience Oman zusammenzuarbeiten, um Weltklasse-Rennerlebnisse in der Region anzubieten und die unglaubliche Schönheit, Kultur und Geschichte des Omans zu präsentieren. Es ist wirklich ein einzigartiges Abenteuerziel, das perfekt zu unserer globalen Ausdauergemeinschaft passt. Mit dieser spannenden Partnerschaft schlagen wir ein neues Kapitel auf, indem wir unsere Präsenz in der Region ausbauen und durch unsere inspirierenden und lebensverändernden Erfahrungen das reiche kulturelle Erbe und die herzliche Gastfreundschaft des Omans unseren Athleten weltweit näher bringen."

Der Oman trat 2018 in die internationale Triathlon-Szene ein, als er einen 5150™-Triathlon in Muscat ausrichtete. Dieses Rennen über die olympische Distanz diente als Vorläufer für den IRONMAN 70.3 Muscat Triathlon, der 2019 zum ersten Mal stattfand und den offiziellen Eintritt Omans in die globale IRONMAN 70.3 Triathlon-Serie markiert. Im September 2022 wurde das IRONMAN 70.3 Salalah-Rennen zum ersten Mal ausgetragen und hat seitdem drei erfolgreiche Ausgaben erlebt. Die nächste Veranstaltung ist für den 25. Oktober 2025 geplant.

Der Oman ist bekannt für seine Sicherheit und seine touristenfreundliche Infrastruktur. Von den Tiefen uralter Höhlen bis zu den Gipfeln zerklüfteter Berge bietet der Oman eine außergewöhnliche Reise durch Natur und Kulturerbe. Erforschen Sie die geheimnisvolle Hoota-Höhle, schweben Sie mit der Seilbahn über Musandam oder wandern Sie auf dramatischen Pfaden wie dem Riam Walkway und dem Wadi Bani Auf. Tauchen Sie ein in die pulsierende Unterwasserwelt der Daymaniyat-Inseln, paddeln Sie durch ruhige Gewässer und campen Sie unter einer Galaxie von Sternen in den Eastern Sands. Mit seinen vielfältigen Landschaften und reichen Traditionen - von Kamelrennen am Rande der Wüste bis hin zu Meeresschildkröten, die an ruhigen Stränden nisten - lädt der Oman Sie ein, das Abenteuer in seiner reinsten Form zu entdecken. Jeder Moment ist eine Mischung aus Staunen, Kultur und Adrenalin und macht Ihren Besuch wirklich unvergesslich.

Experience Oman wird Global Premier Partner der IRONMAN Global Series und Naming Partner der IRONMAN Pro Series

Bis 2030 wird Experience Oman der Global Premier Partner der IRONMAN und IRONMAN 70.3 Global Series sein und die Athleten bei den Veranstaltungen unterstützen, einschließlich der Support-Zonen auf der Strecke, die die vielfältigen Landschaften des Sultanats Oman zeigen.

Experience Oman wird ab 2026 auch Namenspartner der IRONMAN Pro Series sein. Durch die globale Präsenz der Serie, ihre Medienreichweite und ihr Engagement in der globalen Ausdauer-Community wird Experience Oman die abenteuerliche Natur des Landes sowie die wunderschöne Küsten- und Berglandschaft präsentieren und zeigen, dass „Schönheit eine Adresse hat; Ausdauer ein Ziel."

Die IRONMAN Pro Series, die sich derzeit in ihrem zweiten Jahr befindet, ist eine einjährige, leistungsbasierte Weltserie, in der die weltbesten Profi-Triathleten bei 18 Veranstaltungen und 17 Rennorten rund um den Globus im Jahr 2025 um Punkte kämpfen, darunter die IRONMAN World Championship ® und die IRONMAN 70.3 World Championship Events, um den Titel des IRONMAN Pro Series Champion und einen Anteil am lukrativen Jahresend-Bonuspool in Höhe von 1,7 Millionen US-Dollar zu gewinnen. Ein zusätzliches Preisgeld von über 2,5 Millionen US-Dollar steht bei den einzelnen Veranstaltungen der Pro Series ebenfalls zur Verfügung.

2029 Oman IRONMAN 70.3 Weltmeisterschaft in Muscat erleben

Im Jahr 2029 wird Oman den Experience Oman IRONMAN 70.3 World Championship Triathlon in Muscat ausrichten und damit eine der prestigeträchtigsten Veranstaltungen im globalen Triathlon in den Nahen Osten bringen. Es ist das erste Mal in der fast 50-jährigen Geschichte der Marke IRONMAN, dass eine Weltmeisterschaft im Nahen Osten ausgetragen wird. Muscat reiht sich damit in die Riege anderer bekannter Triathlon-Destinationen wie Nizza (Frankreich), St. George (Utah) oder Taupō (Neuseeland) ein, die alle bereits erfolgreich IRONMAN 70.3-Weltmeisterschaften ausgerichtet haben.

Scott DeRue, Chief Executive Officer der IRONMAN Group, sagte: „Der IRONMAN 70.3 World Championship Triathlon ist der Höhepunkt des Mitteldistanz-Triathlons und zieht weiterhin Athleten und Fans des Sports auf der ganzen Welt in seinen Bann. Jedes Jahr erhalten wir ein enormes Interesse von Gastgeberstädten aus der ganzen Welt, die alle die Gelegenheit nutzen wollen, diese prestigeträchtige Veranstaltung und Feier des menschlichen Geistes in ihre Gemeinden zu bringen. Wir sind zuversichtlich, dass Muscat ein unglaubliches Rennerlebnis bieten wird, das unsere globale Gemeinschaft von über 6.000 Weltmeisterschaftsathleten zu Höchstleistungen anspornt."

Muscat, die Hauptstadt Omans, liegt an der Nordostküste des Landes, entlang des Golfs von Oman und eingebettet zwischen den Al-Hadschar-Bergen. Muscat ist bekannt für seine atemberaubenden Küsten und Strände sowie für seine dramatischen Naturlandschaften wie die Wadis (Flusstäler) und die Sharqiyah Sands (Wüste), die alle in unmittelbarer Nähe liegen.

Muscat ist reich an arabischer Kultur und strahlt herzliche Gastfreundschaft aus. Die geschäftigen Souks und Märkte sowie historische Festungen wie Muttrah und Al Mirani, Überbleibsel der maritimen Vergangenheit Muscats, machen die Stadt zu einem einzigartigen Reiseziel für alle Arten von Besuchern.

Der internationale Flughafen von Muscat bietet Direktflüge zu den wichtigsten Drehkreuzen in Europa, Asien und dem Nahen Osten, und die Stadt verfügt über ein breites Angebot an Hotels für jeden Geldbeutel, so dass Muscat gut aufgestellt ist, um Sportler aus aller Welt willkommen zu heißen.

Die IRONMAN 70.3 World Championship hat sich zu einer der angesehensten und wettbewerbsfähigsten Veranstaltungen im Triathlon entwickelt. Der zweitägige Wettkampf zieht die größten Namen des Sports an, von Mittelstreckenspezialisten über Langstreckentriathleten bis hin zu aufstrebenden Talenten auf der olympischen Distanz, die alle zusammen antreten, um zu sehen, wer die Oberhand gewinnt.

Oman wird zur ersten Adresse für IRONMAN- und IRONMAN 70.3-Veranstaltungen im Nahen Osten

Mit dem Start des ersten IRONMAN über die volle Distanz wird die Region mehr Rennmöglichkeiten für Athleten aus aller Welt bieten. Der neue IRONMAN Oman-Triathlon Experience Oman wird im Dezember 2026 zum ersten Mal stattfinden und die Wahrzeichen und das kulturelle Erbe von Muscat feiern. Die Athleten erwartet eine herausfordernde Strecke, die ein warmes Schwimmen im Meer und eine hügelige Radstrecke umfasst, die die Athleten an ikonischen Wahrzeichen der Stadt wie dem Königlichen Opernhaus, den schönen Straßen von Muttrah, einem der ältesten Märkte Omans, und dem Al Bustan Palast vorbeiführt. Die Laufstrecke in der Innenstadt wird in der Nähe des Al Qurum Nationalparks verlaufen, mit dem Strand von Al Qurum als Kulisse.

Der Experience Oman IRONMAN Oman-Triathlon schließt sich an den bestehenden Experience Oman IRONMAN 70.3 Salalah-Triathlon an, der am 25. Oktober 2025 stattfinden wird, sowie an den Experience Oman IRONMAN 70.3 Muscat-Triathlon, der für Februar 2026 geplant ist und als IRONMAN 70.3 Middle East Championship Triathlon bezeichnet wird. Diese Auszeichnung bietet den Profi-Athleten einen regionalen Titel, um den sie sich bewerben können, und den Altersklassen-Athleten bessere Möglichkeiten, sich für die jährliche IRONMAN 70.3 World Championship zu qualifizieren.

Die Veranstaltungen in der Region sind besonders attraktiv für Athleten aus der nördlichen Hemisphäre, die ihre Saison während des Winters verlängern und in einem Land mit geringer Zeitverschiebung zu Europa und Asien antreten können.

Weitere Informationen über die Marke IRONMAN und die globale Veranstaltungsreihe finden Sie unter www.ironman.com.

Weitere Informationen über Experience Oman finden Sie unter experienceoman.om.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2771337/IRONMAN_Oman_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/schonheit-hat-eine-adresse-ausdauer-hat-ein-ziel-ironman-und-experience-oman-kundigen-eine-bahnbrechende-globale-partnerschaft-an-die-eine-bedeutende-plattform-bietet-um-den-oman-als-bedeutende-abenteuerdestination-und-gastgeb-302554356.html

Original-Content von: Ironman Ltd, übermittelt durch news aktuell