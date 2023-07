Gala

Unterwegs ist Sashas kleiner Sohn der DJ

Tirol, Italien, USA, Sri Lanka, Thailand: Bevor er in die Schule kommt, wollen Sänger Sasha, 51, und seine Frau Julia Röntgen, 43, ihrem Sohn Otto die Welt zeigen - ums Showprogramm auf langen Autofahrten kümmert sich der Vierjährige dann am liebsten selbst. "Wir hören viel Musik und singen zusammen", sagt Sasha im Doppel-Interview mit GALA. Und Julia verrät: "Otto ist der DJ. Wir müssen hören, was er mag." Ganz besonders mag er die Rolling Stones. Sasha: ",Satisfaction' ist sein Lieblingslied. Imagine Dragons findet er auch gut, außerdem Peter Fox und Harry Styles."

