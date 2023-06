Neue Bayern-Prinzessin lernt durch "Monaco Franze" Bayrisch

Hamburg (ots) - Gerade hat sie die 16. Staffel von "Let's Dance" gewonnen - nun will Anna Ermakova, 23, weiter im Showbiz durchstarten. Und zwar in Deutschland. Noch ist kein Angebot spruchreif, aber Jurorin Motsi Mabuse, 42, sagt in der aktuellen GALA (EVT: 25.5.23): "Für Anna gibt es viele Optionen. Musicals, Shows, Moderationen." Auch Kollege Joachim Llambi, 58, bekannt für seine strengen Urteile, bescheinigt der ...

