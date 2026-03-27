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Valle Venia présente: LPS feat. Natalia Sarsgard: J’ai dû m’arrêter

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Neustadt an der Weinstrasse (ots)

La chanson de Leo Philipp Schmidt et Valle Venia décrit le sentiment de se perdre dans un monde de plus en plus bruyant et rapide, où l'agitation et la superficialité font se dissoudre et se sacrifier les relations, les amitiés et les liens.

La chanteuse Natalia Sarsgard décrit avec une profondeur émotionnelle le chemin pour se retrouver, se recentrer, se taire, se retirer, afin de se ressourcer dans le silence, dans la sécurité, dans l’isolement, pour se sentir à nouveau soi-même et rencontrer les autres.

L'interprétation de Natalia Sarsgard, grâce à sa voix aux multiples facettes, montre comment la force et le courage peuvent naître d'une profonde vulnérabilité. Sans s'en rendre compte, on est envahi par la confiance de retrouver ce que l'on croyait perdu.

Youtube: https://youtu.be/CINjhTHtmno

J'ai Du M'arreter - LPS, https://open.spotify.com/intl-de/album/6BvbJ0VAAvMwciCD7q7BC8

https://shop.valle-venia.de/products/different-ways

https://www.amazon.de/Different-Ways-feat-Various-Artist/dp/B0CMJVQV2M

https://valle-venia.de/30S/JaiDuMarreter.mp4

www.valle-venia.com

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