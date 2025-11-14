Valle Venia art & science

Valle Venia présente la nouvelle chanson : I’ve cleared up it all – LPS feat. Lara

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Avec la chanson « I've Cleared Up It All », Lara se révèle être l'une des nouvelles conteuses les plus fascinantes de la scène musicale.

Sa voix transmet à la fois la douleur du souvenir et le soulagement silencieux de la libération – délicate mais déterminée, cinématographique mais profondément humaine. La chanson se déploie comme un réveil, où fragilité et force se rencontrent en un seul souffle et révèlent la beauté qui subsiste après que la vérité a été dite.

La performance de Lara captive l'auditeur, transformant la confession en catharsis et le silence en son. Le résultat est un premier album à la fois intime et expansif, une introduction qui murmure plutôt que crie.

Derrière ce talent artistique se cache le compositeur et auteur-compositeur Leo Philipp Schmidt, en collaboration avec la productrice Hanna Michel de Valle Venia.

Leur collaboration ancre le chant éthéré de Lara dans un monde de précision lyrique et de profondeur sonore. Les compositions de Leo fonctionnent comme une architecture émotionnelle, sobre, consciente et profondément résonnante, tandis que la production de Hanna façonne l'atmosphère avec une clarté cinématographique. Ensemble, ils créent un paysage sonore où chaque note a un sens et chaque pause a une signification.

Dans « I've Cleared Up It All », chaque élément de son honnêteté lyrique,de son arrangement minimaliste et de son tempo émotionnel reflète la capacité de Lara à transformer la vulnérabilité en art. La chanson incarne la philosophie créative de Valle Venia : une union entre les sentiments, la forme et l'âme.

Lien vers la vidéo complète pour la presse : valle-venia.de/20240927/

Liens pour diffusion publique :

Youtube : https://youtu.be/0u_yPHoNqu8

Multilink Audio : https://vallevenia.lnk.to/iveclearedupitall

La musique est une facette de la création artistique de Valle Venia.

Voici le lien vers le site web complet avec des vidéos et des informations complémentaires. www.valle-venia.com

Original-Content von: Valle Venia art & science, übermittelt durch news aktuell