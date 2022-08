Einhell Germany AG

Einhell macht´s möglich: Zwei Neue für den FC Bayern München

Bild-Infos

Download

Landau/Isar (ots)

Die erfolgreiche Partnerschaft zwischen dem FC Bayern München und der Einhell Germany AG findet ihre Fortsetzung durch den Launch von zwei neuen Lizenzprodukten: Nach dem Start der neuen Bundesliga-Saison haben nun auch die Fans des deutschen Rekordmeisters die Möglichkeit, ihrem Rasen einen meisterhaften Schnitt zu verpassen. Denn ab sofort ist im FC Bayern-Fanshop ein 36 Volt Power X-Change Akku-Rasenmäher von Einhell in der FC Bayern Special Edition erhältlich. Weiterer Neuzugang: ein leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber im FC Bayern-Design.

Neuzugänge im Fanshop

Damit die Fans des FC Bayern München auch zuhause in den Genuss kabelloser Freiheit kommen, hat die Einhell Germany AG, Official Home and Garden Expert und Gold Partner des FC Bayern München zwei Lizenzprodukte entwickelt. Diese sind ab sofort im FC Bayern Fanshop erhältlich. Einen meisterhaften Rasenschnitt für das Grün im eigenen Garten garantiert der Akku-Rasenmäher GE-CM 36/36 Li in der FC Bayern Special Edition.

Der Akku-Rasenmäher ist Mitglied der Power X-Change-Familie und wird empfohlen für eine bis zu 400 Quadratmeter große Rasenfläche. Der Highwheeler im FC Bayern-Design wird von einem bürstenlosen Elektromotor angetrieben und verfügt über eine 6-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung, einen 3-fach höhenverstellbaren, klappbaren Führungsholm und einen Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Der Mäher ist mit einem integrierten Tragegriff ausgerüstet. Neben zwei 4,0 Ah Akkus, die sich für alle Power X-Change Akku-Geräte von Einhell eignen, sind auch zwei Schnellladegeräte im Lieferumfang enthalten.

Für das FC Bayern Feeling im Haus sorgt der zweite Neuzugang im FC Bayern Fanshop: der Akku-Schlagbohrschrauber TP-CD 18/50 Li-i BL in der FC Bayern Special Edition. Als Mitglied der Power X-Change-Familie ist der Schlagbohrschrauber mit allen Akkus und Ladegeräten der Plattform kompatibel. Dank des bürstenlosen Motors überzeugt er ebenfalls mit mehr Leistung und einer längeren Laufzeit. Zudem verfügt er über eine inkludierte Schlagbohrfunktion für universelles Arbeiten, ein 2-Gang Getriebe zum kraftvollen Bohren und Schrauben, eine Drehzahlelektronik für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten und ein LED-Licht zum Ausleuchten dunkler Bereiche. In der Lieferung im Universalkoffer E-Box Basic sind zwei 2,0 Ah Power X-Change Lithium-Ionen-Akkus und ein Schnellladegerät enthalten.

"Im Zuge unserer Partnerschaft arbeiten wir auf verschiedenen Ebenen eng mit dem FC Bayern München zusammen", so Andreas Kroiss, Vorstandsvorsitzender der Einhell Germany AG. "Jetzt haben wir mit den beiden neuen Power X-Change-Produkten in der FC Bayern Special Edition ein weiteres Highlight entwickelt. Wir freuen uns sehr, dass die Fans des Deutschen Rekordmeisters zukünftig ihre Arbeiten in Haus und Garten mit der Leidenschaft und den Emotionen des FC Bayern verbinden können."

Neben dem FC Bayern Fanshop sind die beiden Garten- und Heimwerkergeräte auch bereits bei Amazon erhältlich. Die Power X-Change-Plattform von Einhell umfasst mittlerweile 250 Garten- und Heimwerkergeräte, die mit ein und demselben Akku kompatibel sind. Die Range wird bis zum Jahr 2025 sukzessive auf 350 Geräte erweitert.

Über die Einhell Germany AG

Einhell ist führender Hersteller hochmoderner Werkzeuge rund um Haus und Garten. Durch den stetigen Ausbau seiner innovativen Akku-Plattform Power X-Change ist das international erfolgreiche Unternehmen mit Sitz in Landau/Isar (Bayern) Vorreiter im Bereich akkubetriebener Werkzeuge und Gartengeräte. Seit Jahren setzt Einhell mit seinen Produkten Standards in puncto Ausdauer, Leistungsstärke und Sicherheit. Die Einhell Kunden schätzen zudem die kabellose Freiheit bei allen Do-It-Yourself-Projekten, das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis und den erstklassigen Kundenservice.

Original-Content von: Einhell Germany AG, übermittelt durch news aktuell