Münchener Verein Versicherungsgruppe

Münchener Verein bringt die moderne private Krankenvollversicherung "BestensGesund Premium" auf den Markt

München (ots)

"Stark. Verlässlich. Innovativ." - mit diesem Anspruch liefert die Produktschmiede des Münchener Verein die attraktive private Krankenvollversicherung "BestensGesund Premium", die durch ihr Preis-Leistungs-Verhältnis klar überzeugt. Mit diesem Tarif bietet der finanzstarke Münchener Verein zudem eine Lösung für jene, die volle Flexibilität genießen und sich gleichzeitig auf einen erstklassigen Versicherungsschutz sowie einen zuverlässigen Partner verlassen wollen - ein wahres Highlight-Produkt!

Dafür wurde der Tarif "BestensGesund Premium" bereits vor Produkteinführung von Ascore mit der Höchstnote "Herausragend", von Softfair mit der Bewertung "Hervorragend" und von PSP/GEWA-Comp mit 4,5 von 5 Sternen ausgezeichnet. Damit knüpft der Münchener Verein an seine bereits etablierte Spitzenposition in den Bereichen Zahnzusatz und betrieblicher Krankenversicherung gekonnt an.

Stark.

BestensGesund bietet viele Highlights, darunter z. B. die flexible Gestaltung des Selbstbehaltes, dieauch bei Senkung ohne erneute Gesundheitsprüfung möglich ist. Zudem erhalten Kundinnen und Kunden bis zu 3.190 EUR als Cash-Back durch die starke Kombination aus Barausschüttung und Pauschalerstattung bei 0 Euro Selbstbehalt. Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal: Die tarifliche Zahn-Leistung ab dem 1. Tag durch die Anrechnung einer bestehenden Zahnzusatz- oder Vollversicherung.

Verlässlich.

BestensGesund garantiert Premium-Leistungen wie die Erstattung über die Höchstsätze GOÄ/GOZ sowie umfassende Vorsorgeuntersuchungen - und das ein Leben lang. Daneben umfassen die Leistungen beispielsweise:

100 % für Heilpraktiker, Osteopathen und Chiropraktoren bis max. 2.000 EUR pro VJ

100 % für Arznei- und Verbandmittel, auch Erstattung nicht verschreibungspflichtiger Medikamente (ärztlich verordnet)

Freie Arzt- und Klinikwahl, 1-/2-Bettzimmer und privatärztliche Behandlung/Chefarzt

100 % für Zahn-Behandlung

100 % für Zahnprophylaxe ohne Begrenzung

100 % für Zahnersatz bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, danach 90 % Erstattung

Einen besonderen Fokus legt BestensGesund auf vielfältige Familienleistungen - und das von Beginn an. So werden Kinderwunschbehandlungdurch IVF, ICSI, Insemination übernommen. Auch Vorsorgeuntersuchungen sowie Pränataldiagnostik in der Schwangerschaft sowie Schwangerschafts- und Rückbildungsgymnastik nach der Geburt sind wesentliche Bausteine des Konzepts. Daneben erhalten Eltern bis zu 6 Monate Beitragsbefreiung bei Elternzeit beziehungsweise bei Bezug von Elterngeld für ein versichertes Elternteil. Des Weiteren wird eine Kinderbetreuungspauschale bis zu 100 EUR pro Tag für max. 10 Tage im Versicherungsjahr gezahlt und Haushaltshilfen für alle Versicherten je nach medizinischer Behandlung übernommen.

Innovativ.

Schnellste Prozesse mit hochmoderner Technik und Unterstützung durch künstliche Intelligenz verbessern den Service des 14-fachen Versicherer des Jahres auch in der Vollversicherung. Neben der gewohnt einfachen Rechnungseinreichung per MV ServiceApp oder Webportal bietet BestensGesund weitere Service-Leistungen wie einen Arzt-Termin-Service, Zweitmeinungs-Service, ärztliche Videosprechstunde, digitale Therapien wie Apps auf Rezept, teledermatologische Behandlung online, ein Gesundheitsportal mit Beiträgen und Videos sowie Kliniksuche und Casemanagement.

Und auch die Prozesse für Vermittler wurden geschärft: Nach Antragsstellung erhalten Vertriebspartner in der Regel innerhalb von 24 Stunden eine Rückmeldung mit einer nachvollziehbaren und konsistenten Risikobewertung. So schafft der Vertrieb schnell Klarheit über individuelle Versicherungsmöglichkeiten beim Kunden.

Stimmen des Münchener Verein:

Vorstandsvorsitzender Dr. Rainer Reitzler betont: "Mit BestensGesund Premium setzen wir einen neuen Maßstab für eine zukunftsweisende Gesundheitsvorsorge. Unser Fokus liegt darauf, unseren Versicherten nicht nur exzellente Leistungen, sondern vor allem ein umfassendes Gefühl von Geborgenheit und Wohlbefinden in sämtlichen Lebenslagen zu bieten. Durch diese konsequente Ausrichtung streben wir an, unsere Position unter den führenden Anbietern im PKV-Markt weiter auszubauen."

Sebastian Hartmann, COO, ergänzt: "BestensGesund Premium steht nicht nur für hervorragende Unterstützung im Krankheitsfall, sondern auch für effiziente und schnelle Services. Unsere optimierten Prozesse sorgen nicht nur für eine Beantwortung von Risikovorabanfragen im Idealfall innerhalb von 24 Stunden, sondern auch für eine einfache Einreichung von Abrechnungen und schnelle Erstattung."

Weitere Informationen zu "BestensGesund Premium" erhalten Sie hier.

Original-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell