picture alliance Jahresrückblick 2021 - ausgewählte Fotos zu den Themen des Jahres

Frankfurt

Mit ihrem Portal Jahresrückblick 2021 gibt die picture alliance schon jetzt mit kuratierten Bildauswahlen einen ersten Überblick über die wichtigsten Ereignisse des Jahres. Auch 2021 war die Corona-Pandemie eines der beherrschenden Themen, aber auch alle anderen wichtigen Highlights, Headlines und Aufreger aus den Bereichen News, Sport und Entertainment sowie die prominenten Persönlichkeiten, von denen wir uns in diesem Jahr verabschieden mussten, sind Teil des Rückblicks.

Wer einen schnellen Überblick über das Jahr braucht, findet unter Bilder des Jahres 2021 die besten, wichtigsten und beliebtesten News-Bilder der einzelnen Monate sowie die Headlines und die Aufreger des Jahres - darunter u.a. die Vereidigung von US-Präsident Joe Biden, Wahlkampf und Wahlen in Deutschland, Brände in Südeuropa, die verheerende Flutkatastrophe in Deutschland oder der Abzug der Nato und die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan.

Die Topbilder zeigen ausgewählte Bilder aus den Bereichen Sport und Entertainment. Zu den sportlichen Highlights gehörten natürlich die Fußball-Europameisterschaft und die Olympischen Spiele in Tokio, die nach einem Jahr Pause in 2021 nachgeholt wurden. Auch die Roten Teppiche haben sich nach und nach wieder gefüllt. In den Entertainment-Hightlights stehen Best Of-Auswahlen aus den Bereichen Royals, Fashion, Paparazzi oder exklusiven Shootings zur Verfügung, wichtige Red-Carpet-Events, die in diesem Jahr stattgefunden haben, sowie die Hochzeiten, Babys und Trennungen des Jahres.

Das Portal Jahresrückblick 2021 wird bis zum Jahresende laufend aktualisiert und mit neuem Bildmaterial ergänzt. Auf Kundenwunsch können individuelle Bildauswahlen zusammengestellt werden. Für Anfragen steht das Team der picture alliance unter sales@picture-alliance.com zur Verfügung.

Über picture alliance

Die dpa Picture-Alliance GmbH ist als 100%iges Tochterunternehmen der dpa Deutsche Presse-Agentur auf dem Gebiet der Bildproduktion, -Dokumentation und -Vermarktung eine der führenden Bildagenturen in Deutschland. Unter www.picture-alliance.com betreibt sie ein Contentportal mit aktuell 100 Mio. Bildern, Grafiken und Illustrationen. Durch die Zusammenarbeit mit 300 Partneragenturen weltweit bietet sie eine breite Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüber hinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung Deutsche Sporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).

