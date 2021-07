dpa Picture-Alliance GmbH

picture alliance begleitet als offizieller Fotopartner die deutschen Medaillenhoffnungen bei den Olympischen und Paralympischen Spielen in Tokio

Frankfurt (ots)

Die Vorbereitungen auf diese Olympischen Spiele waren für die deutschen Topathleten eine immense Herausforderung. Aber trotz aller Ungewissheit und der erschwerten Bedingungen beim Training haben sich Deutschlands Hoffnungsträger nicht aus der Ruhe bringen lassen und konzentriert auf das sportliche Highlight vorbereitet. Spätestens mit der Einkleidung ist Tokio in greifbare Nähe gerückt. Als offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes, des Deutschen Behindertensportverbandes und der Deutschen Sporthilfe hat picture alliance im Rahmen der Einkleidung exklusiv die Porträts aller nominierten Athletinnen und Athleten sowie des Betreuer- und Trainerstabs produziert. Alle Fotos sind unter www.picture-alliance.com mit dem Hashtag #TeamDTokio schnell und einfach zu finden. Die Fotografen der Frankfurter Agentur haben außerdem vorab die Athletinnen und Athleten Julius Thole, Patrick Dogue, Elisabeth Seitz, Denise Schindler, Nike Lorenz, Markus Rehm, Christian Reitz, Theresa Stoll, Edina Müller, Frieda Hämmerling, Franz Anton und Charlotte Stapenhorst exklusiv zu Hause besucht und beim Training begleitet (Unser Topathleten im Fokus) "Durch den Austausch mit den Sportlern beim Foto-Shooting habe ich einen guten Eindruck von den Unwägbarkeiten bekommen, mit denen sie bei ihren Vorbereitungen konfrontiert waren. Es ist bewundernswert, wie sie es geschafft haben, auf diesem langen Weg motiviert zu bleiben und trotz Lockdowns ihr Leistungsniveau zu halten", sagt Frank May, picture alliance-Fotograf. Diese und 200 weitere ausgewählte Bildkollektionen rund um historische Momente und aktuelle Themen der Olympischen und Paralympischen Spiele stehen schon jetzt im Portal der dpa-Tochter "Olympische Spiele Tokio 2020" zur Verfügung. Das internationale Partnernetzwerk der picture alliance, darunter auch die japanischen Agenturen Kyodo, Jiji Press und Aflo, hält alle sportlichen Entscheidungen und Highlights in Tokio fest. Die gesamte Produktion wird im Portal gebündelt, wobei durch 10 dpa-Fotografen vor Ort auch ein besonderer Fokus auf den Sportlern des Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics liegt. Auf Kundenwunsch können individuelle Bildauswahlen aus dem Archiv der picture alliance zusammengestellt werden: sales@picture-alliance.com.

