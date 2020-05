picture alliance unterstützt DOSB-Kampagne #SupportYourSport

dpa Picture-Alliance GmbH

Als offizieller Fotopartner des DOSB unterstützt die dpa Picture-Alliance GmbH mit ausgewählten Bildern die DOSB-Kampagne #SupportYourSport. Mit der Kampagne möchte der DOSB die rund 90.000 deutschen Sportvereine in der Corona-Krise unterstützen, die im Moment vor nie dagewesenen Herausforderungen stehen. Dramatische Einnahmeverluste können zu einer existenziellen Bedrohung werden, zumal gemeinnützige Vereine aus steuerrechtlichen Gründen bislang keine nennenswerten Rücklagen bilden durften, die ihnen in dieser Krisenzeit helfen könnten. Daher sind sie in hohem Maße auf die Einnahmen durch die Mitgliedsbeiträge angewiesen.

International bekannte Sportler wie Katharina Witt, Britta Heidemann, Fabian Hambüchen, Henry Maske, Kristina Vogel, Stefan Kretzschmar und Boris Becker erinnern daran, wo ihre Erfolge begonnen haben - in ihren Vereinen. Daneben fordern ehrenamtlich Engagierte wie Platzwarte oder Trainer dazu auf, die Vereine in der aktuellen Situation zu unterstützen, damit sie auch nach der Corona-Krise weiterhin Bewegung, Sport, Gesundheit und Lebensfreude anbieten und Werte wie Fair Play, Respekt und Vielfalt vermitteln können.

"Als Bildagentur ist es uns ein besonderes Anliegen, die #SupportYourSport-Kampagne des DOSB zu unterstützen", sagt Andreas Genz, Geschäftsführer der dpa Picture-Alliance GmbH. "Die einzigartige Vereinsvielfalt in Deutschland hat viele herausragende Sportler hervorgebracht, die Sportgeschichte geschrieben haben. Wir halten die größten Momente ihrer Sportlerkarrieren fotografisch fest und freuen uns, dies auch künftig zu tun."

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.supportyoursport.org/.

Über picture alliance

Die dpa Picture-Alliance GmbH ist als 100%iges Tochterunternehmen der dpa Deutsche Presse-Agentur auf dem Gebiet der Bildproduktion, -Dokumentation und -Vermarktung eine der führenden Bildagenturen in Deutschland. Unter www.picture-alliance.com betreibt sie ein Contentportal mit aktuell 85 Mio. Bildern, Grafiken und Illustrationen. Durch die Zusammenarbeit mit 300 Partneragenturen weltweit bietet sie eine breite Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüber hinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung Deutsche Sporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).

