Focus LMU: "Gender - Sprache - Medien: Wissenschaftliche Perspektiven auf geschlechtergerechte Sprache"

München, Bayern (ots) - - LMU-Dozenten Kim Chi Tran und Sven Strickroth erhalten Preis für gute Lehre vom bayerischen Wissenschaftsminister in Nürnberg. - Preis würdigt Lehrkonzepte in Jura und Informatik - Ausgezeichnete erhalten Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro Zwei Lehrende der LMU erhalten den Preis für gute Lehre: Die Juristin Kim Chi Tran und der Informatiker Professor Sven Strickroth nahmen die Ehrung am ...

