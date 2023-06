DRF Luftrettung

Jubiläumsfeier der DRF Luftrettung: Gratulationen, Emotionen und der Mensch im Mittelpunkt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Filderstadt (ots)

Emotionale Geschichten prägten die Jubiläumsfeier der DRF Luftrettung gestern in den Stuttgarter Wagenhallen. Eine abwechslungsreiche Bühnenshow nahm die rund 400 geladenen Gäste mit auf eine Reise in Vergangenheit und Gegenwart der rot-weißen Luftrettungsorganisation. Ehemalige Patienten erzählten in bewegenden Worten die Geschichte ihrer Rettung und auch ein Blick auf die Zukunft der Luftrettung fehlte nicht. Moderator Sven Voss führte mit Dr. Krystian Pracz, dem Vorstandsvorsitzenden der DRF Luftrettung, durch das Programm.

Emotionaler Höhepunkt des Abends war das Zusammentreffen einer kleinen ehemaligen Patientin und ihrer Retter. So mancher musste eine Träne aus dem Auge wischen, als die heute achtährige Nela zusammen mit ihrer Mutter auf der Bühne die Geschichte ihrer Rettung erzählte. Unterstützt von Moderator Sven Voss gingen beide gedanklich zurück zu dem Tag, an dem das Mädchen sich bei einem Ausflug schwer verletzte. Die Gäste im Saal hielten den Atem an, als die Mutter ihre Gefühle bei der Rettung durch die Besatzung von Christoph 41 aus Leonberg beschrieb. Der Wunsch, die Besatzung, die an diesem Tag im Dienst war, wieder zu treffen, wurde Mutter und Tocher live auf der Bühne erfüllt. Ein Moment, der auch für die Luftretter bewegend war.

Für den Vorstandsvorsitzenden der DRF Luftrettung, Dr. Krystian Pracz, sind Patientengeschichten wie diese das Wertvollste an seiner Arbeit: "Der Dank der Patienten, das Bewusstsein, ein Leben gerettet zu haben, kann durch nichts anderes aufgewogen werden. Das ist es, was uns antreibt, als Organisation. Wir sind sehr dankbar, dass wir in den letzten 50 Jahren über eine Million Einsätze leisten konnten und es ist uns dabei immer bewusst, dass hinter jeder Zahl ein Schicksal steht. Von Herzen danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das möglich gemacht haben und die mit ihrem Engagement und ihrer Motivation die DRF Luftrettung weiter voran bringen. Ebenso unseren Partnern in den Rettungsdiensten, der Politik und den Kliniken, um nur einige zu nennen. Dank gebührt auch den Mitgliedern unseres Aufsichts- und Stiftungsrats, die uns immer mit Expertise und Rat zur Seite stehen. Denn eines steht fest: Rettung ist Teamwork."

Dank und Gratulation

Dass sich die DRF Luftrettung in den fünf Jahrzehnten ihres Bestehens zu einem hochgeschätzten und kompetenten Partner im Rettungsdienst entwickelt habe, unterstrich Wilfried Klenk, Staatssekretär im Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg, in seiner Laudatio. "Ich überbringe Ihnen heute die herzliche Gratulation des Landes Baden-Württemberg, von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und auch von Innenminister Thomas Strobl. Ich danke allen Mitarbeitenden für ihre Motivation und ihr Engagement. Erhalten Sie sich den Pioniergeist Ihrer Anfänge, ich wünsche viel Freude für die Zukunft!"

Weitere Informationen zum Jubiläumsjahr finden Sie hier

Weitere Veranstaltungen in Stuttgart: Symposium und Tag der offenen Tür

Einen Blick in die Zukunft der Luftrettung wirft die Organisation am 14. Juni im Rahmen eines Symposiums. Themen der Veranstaltung, die in Präsenz und online stattfindet, sind unter anderem die Digitalisierung im Gesundheitswesen, Innovationen in der Medizintechnik, neue Ansätze zur Verbesserung des Rettungssystems sowie moderne Flugverfahren und Hubschraubertechnologien.

Am Wochenende gibt es dann Luftrettung zum Selbsterleben beim Tag der offenen Tür der Station Stuttgart. Am 18. Juni können Interessierte von 12.00 bis 18.00 Uhr einen Blick hinter die Kulissen werfen. Ein voll ausgestatteter Rettungshubschrauber in Sonderlackierung steht zur Besichtigung bereit und die Crew von Christoph 51 für die Beantwortung von Fragen. Zudem können Besucher die interaktive Ausstellung "Welt der Luftretter" entdecken und an einem virtuellen Einsatzflug teilnehmen. Fünf- bis Zehnjährige können in "Kinder lernen helfen"-Kursen richtiges Verhalten im Notfall üben und in der Hubschrauber-Hüpfburg Spaß haben. Außerdem präsentieren sich Partner von Rettungsdienst und Feuerwehr sowie das ECMO-Team des Klinikums Ludwigsburg. Für Verpflegung ist gesorgt. Adresse: DRF Stiftung Luftrettung gemeinnützige AG, Station Stuttgart, Vördere 5, 70378 Stuttgart Mühlhausen. Es wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel (Bushaltestelle Pattonville Realschule) zu nutzen.

Informationen unter www.drf-luftrettung.de

Original-Content von: DRF Luftrettung, übermittelt durch news aktuell