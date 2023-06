DRF Luftrettung

Presseeinladung: DRF Luftrettung feiert 50. Einsatzjubiläum

Drei Jubiläumsveranstaltungen in Stuttgart

Seit 50 Jahren können sich Menschen bei einem medizinischen Notfall auf die DRF Luftrettung verlassen. Seit dem ersten Einsatz am 19. März 1973 haben sich die eingesetzten Hubschrauber, die Ausrüstung und die Verfahren der rot-weißen Luftretter stetig weiterentwickelt, medizinisch wie fliegerisch.

Anlässlich des Jubiläums lädt die DRF Luftrettung zu drei Veranstaltungen in Stuttgart ein: Am 13. Juni 2023 schauen die Luftretter bei einer Jubiläumsfeier mit geladenen Gästen zurück auf fünf Jahrzehnte schnelle Hilfe aus der Luft. Am Folgetag diskutieren Experten in einem Fachsymposium Themen rund um die "Luftrettung der Zukunft". Beide Veranstaltungen finden in den Wagenhallen/Stuttgart statt und können im Livestream verfolgt werden. Am 18. Juni 2023 schließlich lädt die Station Stuttgart alle Interessierten ein, bei einem Tag der offenen Tür die Welt der Luftretter kennen zu lernen.

Ihre Redaktion ist herzlich eingeladen, an allen Veranstaltungen teil zu nehmen!

1. Jubiläumsfeier für geladene Gäste + frei zugänglicher Livestream des Bühnenprogramms

Datum: Dienstag, 13. Juni 2023

Ort: Wagenhallen Stuttgart, Innerer Nordbahnhof 1, 70191 Stuttgart

Ablauf:

17:00 bis 17:30 Uhr: Fototermin/Möglichkeit für Interviews mit Vorstand und Mitgliedern des Stiftungsrats der DRF Luftrettung

17.00 bis 19:00 Uhr: Möglichkeit, Jubiläumshubschrauber und Ausstellung "Welt der Luftretter" zu besichtigen

19.00 bis ca. 20.30: Emotionales und abwechlungsreiches Bühnenprogramm mit Moderator Sven Voss; Mitwirkende sind u.a.: Dr. Krystian Pracz, Vorstandsvorsitzender der DRF Luftrettung, ehemalige Patienten und Hubschrauberbesatzung

Für eine Teilnahme in Präsenz bitten wir um Anmeldung unter presse@drf-luftrettung.de bis zum 09. Juni 2023.

Link zum Livestream: www.drf-luftrettung.de/8/de/jubilaeumsfeier

2. Fachsymposium "Luftrettung der Zukunft" in Präsenz und digital

Datum: Mittwoch, 14. Juni 2023

Ort: Wagenhallen Stuttgart, Innerer Nordbahnhof 1, 70191 Stuttgart

Für die Teilnahme in Präsenz (für das gesamte Fachsymposium oder nur für einzelne Blöcke) ist bis zum 6. Juni eine Anmeldung unter presse@drf-luftrettung.de erforderlich. Bitte teilen Sie auch evtl. Interviewwünsche mit.

Programm und Anmeldung: https://www.drf-luftrettung.de/8/de/fachsymposium-luftrettung-der-zukunft

3. Tag der offenen Tür an der Station Stuttgart der DRF Luftrettung

Datum: Sonntag, 18. Juni 2023

Ort: Station Stuttgart, Vördere 5, 70378 Stuttgart Mühlhausen

Ablauf:

11:30 Uhr: Foto- und Filmmöglichkeit am Hubschrauber

ab 12:00 Uhr: Möglichkeit zu Einzelinterviews mit Experten und Vorstand

Bis 18:00 Uhr: Ausstellung "Welt der Luftretter" und Jubiläumshubschrauber

Wir bitten um Anmeldung unter presse@drf-luftrettung.de bis zum 16. Juni 2023.

Mehr Informationen zu den Aktionen im Jubiläumsjahr finden Sie hier: 50 Jahre DRF Luftrettung

Hier erfahren Sie mehr zur Historie der DRF Luftrettung: Meilensteine

Wir freuen uns darauf, Sie bei unseren Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.

