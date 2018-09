Careforce und Sanvartis Group CH schließen sich zum größten Vertriebs- und Multichannel-Kommunikationsanbieter im deutschen Gesundheitswesen zusammen

Kön/Baar (ots) - Mit der Gründung einer gemeinsamen Holding entsteht aus der inhabergeführten Careforce GmbH und der Sanvartis Group GmbH in Baar mit ihren Tochterunternehmen der größte Vertriebs- und Multichannel-Kommunikationsanbieter im deutschen Gesundheitswesen.

Die Kennzahlen des neuen Verbundes sind 1.200 Mitarbeiter und ein Gesamtumsatz von rund 90 Millionen Euro.

Die finanzielle Struktur der Holding soll das Wachstum sowohl organisch, als auch durch weitere Zukäufe sicherstellen.

Möglich wurde der Zusammenschluss der Gesellschaften durch die Übernahme aller Gesellschaftsanteile der Schweizer Sanvartis Group in Baar vom bisherigen Eigentümer der Vendus Sales&Communication Group GmbH in Düsseldorf sowie der Evodia GmbH in Baar.

Neuer Gesellschafter der Sanvartis Group GmbH, deren Sitz zukünftig in Deutschland sein soll, ist jetzt die Careforce Sanvartis Holding GmbH.

Die Careforce GmbH - als eine der führenden Contract Sales Organisationen im Healthcaremarkt - und die Sanvartis Gruppe - eine der führenden Kommunikationsdienstleister für Krankenversicherungen, Kassenärztliche Vereinigungen, Apotheken sowie Pharma- und Medizintechnikunternehmen - bleiben eigenständig und werden auch unter ihren bekannten Brands im Markt weiter agieren.

"Mit beiden Unternehmen bieten wir ein einzigartiges Leistungsspektrum und Innovationskraft für alle unsere Kunden", so Marko-René Scholl, der mit seiner Beteiligungsgesellschaft, neben einem von deutschen Familienunternehmen unterstützten Investor und einer Beteiligung der Sanvartis Geschäftsführung, Gesellschafter der neuen Holding sein wird.

"Wir werden den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen", sagt Sanvartis-Geschäftsführer Manuel Ebner. "Zugleich werden wir die Chancen der neuen Struktur nutzen, um Wachstumsfeder wie z.B. die Digitalisierung durch weitere Investitionen voranzutreiben."

Über die Careforce GmbH: Die Careforce GmbH ist eine der führenden Personal- und Vertriebsdienstleistungsunternehmen für die Healthcareindustrie im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen beschäftigt ca. 650 Mitarbeiter und stellt im aktuellen Geschäftsjahr über 500 qualifizierte Kandidaten ein. Darüber hinaus werden Fach- und Führungspositionen im Rahmen des Direct Search direkt an Kunden vermittelt. Careforce wurde im Jahr 2000 gegründet. Die rund 50 Kunden sind führende Unternehmen der Pharma-, OTC- und Medizintechnikindustrie. www.careforce.de

Über die Sanvartis Group GmbH Schweiz: Sanvartis Group GmbH in der Schweiz ist mit seinen deutschen Tochtergesellschaften einer der führenden Dienstleister für medizinische Dialog und Multichannel-Kommunikation in Deutschland. Zur Sanvartis Group CH gehören die Sanvartis Duisburg GmbH und Sanvartis Berlin GmbH mit ihren weiteren Tochtergesellschaften, die Sanvartis Health Services GmbH in Duisburg sowie die Berliner Flexxsales GmbH.

Von der telemedizinischen Beratung über Patientenbetreuungsprogramme für die persönliche Therapieoptimierung bis hin zu Medical Education, Nurse Service und Vertriebsunterstützung deckt die Unternehmensgruppe mit seinen über 600 Mitarbeitern die Kundenbedürfnisse des gesamten Gesundheitssystems ab. Mit seinen Multichannel-Lösungen ermöglicht Sanvartis seinen Kunden eine nahtlose Integration seiner Services in bestehende Prozesse und das 24 Stunden an sieben Tagen die Woche. Sanvartis wurde 1999 unter dem Namen GesundheitsScout24 gegründet und nahm als eines der ersten telemedizinischen Zentren den Betrieb auf. Heute zählen neben Krankenversicherungen und Kassenärztlichen Vereinigungen unter anderem Pharma- und Medizintechnikunternehmen, Apotheken sowie Kliniken, Krankenhäuser und medizinische Versorgungszentren zu den Kunden der Sanvartis. www.sanvartis.de

Ihre Ansprechpartnerinnen für redaktionelle Rückfragen:

Poupak Rohani

Marketing Managerin



Careforce GmbH

Horbeller Straße 11

50858 Köln



Tel. +49 2234 / 20 36 306

Fax +49 2234 / 20 36 5306

Mail poupak.rohani@careforce.de





Sabine Clemens

Referentin der Geschäftsführung

Marketing

Partnermanagement



Sanvartis GmbH

Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 9-11

47228 Duisburg



Tel.: +49 2065 / 678 3347

Fax: +49 2065 / 678 3405

E-Mail: sabine.clemens@sanvartis.de

Original-Content von: Sanvartis Group GmbH, übermittelt durch news aktuell