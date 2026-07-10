mkk - meine krankenkasse

mkk - meine krankenkasse und BKK Pfalz fusionieren

Verwaltungsräte der beiden Betriebskrankenkassen stimmen für Zusammenschluss zum 1. Januar 2027

Berlin (ots)

Die Verwaltungsräte der mkk - meine krankenkasse und der BKK Pfalz haben heute auf ihren Sitzungen in Erkner einstimmig den Zusammenschluss beider Betriebskrankenkassen beschlossen. Vorbehaltlich der Genehmigung durch das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) fusionieren beide Kassen zum 1. Januar 2027 unter dem Namen mkk - meine krankenkasse.

Die BKK Pfalz bringt 140.000 Versicherte in die Fusion ein, die mkk - meine krankenkasse rund 520.000. Gemeinsam werden beide Kassen künftig etwa 660.000 Kundinnen und Kunden betreuen. Für Versicherte verläuft die Fusion unkompliziert ab. Ihr Versicherungsschutz besteht nahtlos fort, sie werden automatisch Mitglied der fusionierten Krankenkasse und können ihre Leistungen ohne Einschränkungen wie gewohnt in Anspruch nehmen. Gleichzeitig profitieren sie künftig von einem erweiterten bundesweiten Servicenetz.

"Fusionen sind seit Jahren Teil des Strukturwandels in der gesetzlichen Krankenversicherung", betont Dr. Andreas Erb, Vorsitzender des Verwaltungsrates der BKK Pfalz. "Krankenkassen schließen sich dort zusammen, wo dies wirtschaftlich und organisatorisch sinnvoll ist. Größere Organisationen schaffen die Voraussetzungen, wirtschaftlich stabil zu bleiben und notwendige Investitionen zu stemmen."

Das Gesundheitssystem steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Steigende Ausgaben, der demografische Wandel, wachsende Anforderungen durch die Digitalisierung, aber auch Fachkräftemangel stellen die Krankenkassen vor neue Herausforderungen. "Die Fusion mit der BKK Pfalz stärkt uns für die Zukunft", sagt Andrea Galle, Vorständin der mkk - meine krankenkasse. "Gemeinsam bündeln wir unsere Potentiale und schaffen eine wirtschaftlich stabile Grundlage, um unseren Versicherten auch künftig eine hochwertige, verlässliche und innovative Gesundheitsversorgung zu bieten."

Bereits seit langer Zeit arbeiten die Vorstände der BKK Pfalz und der mkk - meine krankenkasse eng miteinander. "Unsere beiden Krankenkassen passen hervorragend zusammen - fachlich, kulturell und strategisch", sagt Andreas Lenz, Vorstandsvorsitzender der BKK Pfalz. "Durch den Zusammenschluss können wir unsere Aktivitäten insbesondere in den Bereichen Prävention, Nachhaltigkeit und geschlechtsspezifische Gesundheitsversorgung weiter ausbauen und so den Gesundheitsmarkt im Sinne unserer Versicherten aktiv mitgestalten."

Die mkk - meine krankenkasse bringt reichlich Fusionserfahrung ein; für sie ist es der zwölfte Zusammenschluss. Trotz anspruchsvoller politischer, finanzieller und wettbewerblicher Rahmenbedingungen hat sich die Krankenkasse über die Jahrzehnte zu einer wirtschaftlich stabilen und zukunftsfähigen Organisation entwickelt - eine starke Marke, die Mitglieder anzieht.

"Mit der heutigen Entscheidung übernehmen die Selbstverwaltungen beider Krankenkassen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft", betont auch Dr. Wolfgang Hoffmann, Verwaltungsratsvorsitzender der mkk - meine krankenkasse. "Wir schaffen die Voraussetzungen dafür, dass die neue mkk - meine krankenkasse auch unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen wirtschaftlich stark bleibt und ihren Versicherten dauerhaft ein leistungsfähiges Angebot machen kann."

Über die BKK Pfalz

Die BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. Rund 345 Beschäftigte betreuen circa 10.000 Versicherte. Als freundliche Familienkasse setzen wir bei unseren Leistungen verstärkt auf innovative Lösungen und bauen unsere digitalen Angebote für unsere Versicherten kontinuierlich aus. Klimaschutz heißt für uns auch Gesundheitsvorsorge. Deshalb gestalten wir nicht nur unsere Arbeitsabläufe nachhaltiger, sondern begegnen den Auswirkungen des Klimawandels auch mit einem verstärkten Engagement im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung. Weitere Infos: www.bkkpfalz.de

Über die mkk - meine krankenkasse

Die mkk - meine krankenkasse begleitet rund 520.000 Kundinnen und Kunden sowie 100.000 Firmenkunden mit maßgeschneiderten Angeboten rund um ihre Gesundheit. Bundesweit engagieren sich rund 1.150 Mitarbeitende an 30 Standorten für eine moderne und persönliche Gesundheitsversorgung. Seit ihrer Errichtung 1993 setzt sich die mkk - meine krankenkasse als gesetzliche Krankenkasse unter der Vorständin Andrea Galle dafür ein, Prävention und Gesundheitskompetenz mit entsprechenden Kundenmehrwerten zu stärken und Gesundheitsversorgung weiterzuentwickeln. Die Förderung von Innovationen und geschlechtsspezifischer Versorgung spielt dabei eine zentrale Rolle. Der Hauptsitz der mkk - meine krankenkasse befindet sich in Berlin. www.meine-krankenkasse.de

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