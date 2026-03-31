mkk - meine krankenkasse

BKK Pfalz und mkk - meine krankenkasse stellen Weichen für Fusion

Beide Kassen unterzeichnen Kooperationsvereinbarung - Zusammenschluss zum 01. Januar 2027 geplant

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Berlin/Ludwigshafen (ots)

Die mkk - meine krankenkasse und die BKK Pfalz haben eine strategische Kooperation vereinbart und streben eine Fusion zum Jahreswechsel an. Der entsprechende Beschluss für eine gemeinsame Kooperationsvereinbarung wurde kürzlich von den Verwaltungsräten beider Betriebskrankenkassen gefasst.

Die gesetzlichen Krankenkassen befinden sich in einem tiefgreifenden Wandel. Steigende Versorgungsausgaben, zunehmende Anforderungen durch die Digitalisierung sowie demografische Entwicklungen und Fachkräftemangel erfordern neue Lösungen. Fusionen gewinnen vor diesem Hintergrund zunehmend an Bedeutung, um Kräfte zu bündeln, wirtschaftlich stabil zu bleiben und Versorgungsangebote zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Größere Einheiten ermöglichen es zudem, den steigenden Erwartungen der Versicherten gerecht zu werden.

"Durch die beabsichtigte Vereinigung mit der mkk - meine krankenkasse gehen wir gestärkt in die Zukunft. Gemeinsam werden wir den Gesundheitsmarkt aktiv mitgestalten und unseren Kundinnen und Kunden weiterhin innovative Produkte sowie eine individuelle Betreuung bieten", sagt Andreas Lenz, Vorstandsvorsitzender der BKK Pfalz. "Zugleich bauen wir unsere Aktivitäten insbesondere in den Bereichen Prävention, Nachhaltigkeit und geschlechtsspezifische Gesundheitsversorgung weiter aus."

Die BKK Pfalz würde mehr als 140.000 Versicherte in die Fusion einbringen, die mkk - meine krankenkasse rund 520.000. Gemeinsam würden beide Kassen somit künftig über 650.000 Kundinnen und Kunden betreuen.

Andrea Galle betont: "Mit der BKK Pfalz und ihren beiden Vorständen, Andreas Lenz und Hans-Walter Schneider, verbindet uns seit vielen Jahren eine vertrauensvolle Zusammenarbeit im BKK-System. Dies ist eine hervorragende Grundlage für ein gut vorbereitetes Fusionsprojekt, an dessen Ende eine noch stärkere Krankenkasse für mehr als 650.000 Kundinnen und Kunden stehen wird."

Die mkk - meine krankenkasse bringt umfassende Fusionserfahrung in den Prozess ein. Mit insgesamt elf erfolgreich realisierten Zusammenschlüssen verfügt sie über eine ausgewiesene Expertise, um Fusionen strukturiert, partnerschaftlich und nachhaltig umzusetzen.

Über die BKK Pfalz

Die BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. Rund 360 Beschäftigte betreuen circa 142.000 Versicherte. Als freundliche Familienkasse setzen wir bei unseren Leistungen verstärkt auf innovative Lösungen und bauen unsere digitalen Angebote für unsere Versicherten kontinuierlich aus. Klimaschutz heißt für uns auch Gesundheitsvorsorge. Deshalb gestalten wir nicht nur unsere Arbeitsabläufe nachhaltiger, sondern begegnen den Auswirkungen des Klimawandels auch mit einem verstärkten Engagement im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung. Weitere Infos: www.bkkpfalz.de.

Über die mkk - meine krankenkasse

Die mkk - meine krankenkasse begleitet rund 520.000 Kundinnen und Kunden sowie 100.000 Firmenkunden mit maßgeschneiderten Angeboten rund um ihre Gesundheit. Bundesweit engagieren sich rund 1.150 Mitarbeitende an 30 Standorten für eine moderne und persönliche Gesundheitsversorgung. Seit ihrer Errichtung 1993 setzt sich die mkk - meine krankenkasse als gesetzliche Krankenkasse unter der Vorständin Andrea Galle dafür ein, Gesundheitsversorgung zu verbessern und weiterzuentwickeln. Ein besonderer Fokus liegt auf Prävention, Innovation und geschlechtsspezifischer Versorgung. Der Hauptsitz der mkk - meine krankenkasse befindet sich in Berlin. Weitere Infos: www.meine-krankenkasse.de.

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