HUBER+SUHNER führt bleifreie Hochfrequenz-SMA-Steckverbinder zur Steigerung der Produktnachhaltigkeit ein

Die bleifreien SMA-Steckverbinder bieten die gleiche elektrische Leistung wie herkömmliche Steckverbinder

HUBER+SUHNER ist stolz, als eines der ersten Unternehmen im Bereich der elektronischen Verbindungstechnik eine bleifreie Lösung für seine Hochfrequenz(HF)-SMA-Steckverbinder einzuführen. Diese umweltfreundlichen Steckverbinder können ab sofort über das Vertriebsnetzwerk des Unternehmens bestellt werden.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich der Verbindungstechnik ist die SMA-Schnittstelle von HUBER+SUHNER weithin anerkannt und wird in den Bereichen Kommunikation, Verteidigung, Luftfahrt, Prüf- und Messtechnik sowie in anderen industriellen Anwendungen eingesetzt. Ihre Ingenieure haben nun eine bleifreie Lösung für Steckverbinder entwickelt, die die gleiche elektrische Leistung wie herkömmliche Steckverbinder liefern kann. Die mechanischen Eigenschaften werden auch auf unverändert hohem Niveau gehalten, insbesondere in Bezug auf die Steckkräfte, und die Menge der garantierten Steckkräfte wird nicht beeinträchtigt. Sie verfügen über einen breitbandigen Frequenzbereich von bis zu 18 GHz, haben eine ausgezeichnete Rückflussdämpfung, hohe mechanische Festigkeit und sind mit PC3.5 und SK kompatibel.

Blei wird Legierungen normalerweise zugesetzt, um ihre Bearbeitbarkeit zu verbessern, da es als Schmiermittel und als Spanbrecher wirkt. Bei unsachgemäßer Handhabung und in ungebundenem Zustand kann es jedoch schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt haben. Daher gibt es bereits europäische Rechtsvorschriften, die seine Verwendung und Freisetzung in Produkten und in die Umwelt einschränken. Dazu gehören die RoHS-Richtlinie der EU (2011/65/EU), die sich mit der Beschränkung gefährlicher Stoffe befasst, und die EU-Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006, die sich mit Stoffen befasst. Letztere hat Blei als „besonders besorgniserregenden Stoff" (SVHC) aufgenommen.

Durch die Einführung einer bleifreien SMA-Steckverbinderlösung ist HUBER+SUHNER diesen sich ändernden Vorschriften mehrere Schritte voraus und erfüllt sie in jeder Hinsicht. Als zuverlässiger Technologiepartner bietet das Unternehmen bereits mehreren Branchen, die auf hohe Leistung, Verfügbarkeit und Produkte mit langfristiger Funktionalität angewiesen sind, nachhaltige Lösungen an und gewährleistet gleichzeitig die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter, Kunden und der Umwelt.

Weitere Informationen über die bleifreie SMA-Schnittstelle von HUBER+SUHNER finden Sie auf der Website.

Diese Medienmitteilung finden Sie auch unter https://www.hubersuhner.com/en/company/media/news.

HUBER+SUHNER Gruppe

Das weltweit tätige Schweizer Unternehmen HUBER+SUHNER entwickelt und produziert Komponenten und Systemlösungen für die elektrische und optische Verbindungstechnik. Das Unternehmen bedient die drei Hauptmärkte Industrie, Kommunikation und Transport mit Anwendungen aus den drei Technologien Hochfrequenz, Faseroptik und Niederfrequenz. Produkte von HUBER+SUHNER zeichnen sich durch hervorragende Leistung, Qualität, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer aus – auch unter den anspruchsvollsten Bedingungen. Durch ein globales Produktionsnetzwerk, kombiniert mit Tochtergesellschaften und Vertretungen in über 80 Ländern, ist das Unternehmen weltweit nahe beim Kunden.

