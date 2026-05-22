Deloitte

Auszeichnung für vorbildliche Unternehmensführung

38 Firmen erhalten den Best Managed Companies Award

Frankfurt am Main (ots)

Deloitte zeichnet zum achten Mal exzellentes Management im deutschen Mittelstand aus.

Die prämierten Unternehmen überzeugen in den Bereichen Strategie, Produktivität und Innovation, Kultur und Engagement sowie Governance und Finanzen.

Eine unabhängige Jury von Vertrer:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Medien entscheidet über die Vergabe.

Für Unternehmer:innen und Entscheider:innen sind die Zeiten so herausfordernd wie selten. Umso relevanter sind Beispiele erfolgreicher Unternehmensführung: Im "Best Managed Companies"-Programm wurden nun 38 mittelständische und familiengeführte Unternehmen für ihre vorbildliche Unternehmensführung ausgezeichnet. Zusammen mit dem BDI und der F.A.Z. haben Deloitte Private und die UBS am Abend des 21. Mai im Frankfurter Gesellschaftshaus Palmengarten den "Best Managed Companies Award" verliehen.

Die Best Managed Companies 2026 im Überblick

Die ausgezeichneten Unternehmen stammen aus unterschiedlichen Branchen und repräsentieren eine Vielfalt an Geschäftsmodellen. Sie alle verbinden strategische Klarheit mit unternehmerischem Gestaltungswillen: "Best Managed Companies stehen für exzellente unternehmerische Führung - resilient, fokussiert und zukunftsgerichtet. Sie gestalten Wandel aktiv und geben Orientierung in Zeiten hoher Unsicherheit. Sie sind die Vorbilder, die heute mehr denn je gebraucht werden", erläutert Dr. Christine Wolter, Partnerin bei Deloitte und Lead Deloitte Private.

Best Managed Companies 2026:

Bechtle AG

BHS Corrugated Maschinen- und Anlagebau GmbH

CHT Group GmbH

Develey Senf & Feinkost GmbH

Drägerwerk AG & Co. KGaA

DÜRR DENTAL SE

Eckert & Ziegler SE

Georg Reisch GmbH & Co. KG

Giesecke & Devrient GmbH

Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG

Hagedorn Unternehmensgruppe

Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG

HELU KABEL GmbH

HIMA Group

IFCO Systems GmbH

]init[ AG für digitale Kommunikation

Instone Real Estate Group SE

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Kelvion Holding GmbH

Kieback&Peter GmbH & Co. KG

Krones AG

Lindner Group KG

LTS Lohmann Therapie-Systeme AG

Nabaltec AG

Nagel-Group Logistics SE

Nemetschek SE

NETZSCH Gruppe

ORAFOL Europe GmbH

Piepenbrock Unternehmensgruppe GmbH + Co. KG

RATIONAL AG

RECARO Aircraft Seating GmbH & Co. KG

Reinhausen GmbH

Remmers Gruppe SE

SchwörerHaus KG

Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG

Weber Food Technology SE & Co. KG

WOLFF & MÜLLER Holding GmbH & Co. KG

Ziehl-ABEGG SE

Über den Auswahlprozess

Grundlage der Auszeichnung ist eine umfassende Betrachtung der Unternehmensleistung. Bewertet werden neben den Bereichen Strategie, Produktivität und Innovation sowie Governance und Finanzen auch Aspekte der Unternehmenskultur und des Engagements. Die Auszeichnung erhalten ausschließlich Firmen, die über alle Dimensionen hinweg eine konsistente und überzeugende Leistung zeigen. "Die prämierten Unternehmen haben im Qualifikationsprozess ihre exzellente Unternehmensführung überzeugend unter Beweis gestellt. Ihr Erfolg basiert auf engagierten Teams, die Verantwortung für Mitarbeitende, Markt und Gesellschaft übernehmen", so Markus Seiz, "Best Managed Companies"-Programmleiter und Director bei Deloitte. Über die Vergabe entscheidet eine unabhängige Jury aus Expert:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Medien.

Internationales Netzwerk exzellenter Mittelständler

Das "Best Managed Companies"-Programm wurde in den 1990er-Jahren von Deloitte in Kanada gegründet und ist heute in über 45 Ländern vertreten. Es vernetzt herausragend geführte mittelständische Unternehmen und schafft eine Plattform für Austausch, Zusammenarbeit und Sichtbarkeit vorbildlicher Unternehmensführung.

Weitere Informationen zum Best Managed Companies Award finden Sie hier: Best Managed Companies Award | Deloitte Deutschland

Bilder der Preisverleihung können Sie hier einsehen und herunterladen. Bitte geben Sie als Quelle Deloitte an.

Über Deloitte

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