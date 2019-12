Forum Nr. 1 für Hoteliers: Der Deutsche Hotelkongress

AHGZ

Umbruchzeiten in der Hotellerie: Wie stellt sich die Branche künftig auf? Dazu gibt es Klartext von Branchenexperten am 3. und 4. Februar 2020 im Berliner Hotel Intercontinental zum Jahresauftakttreffen der Hotellerie. Veranstalter sind die ahgz - Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung und die dfv Conference Group (beide dfv Mediengruppe). Es geht unter anderem um Digitalisierung, Mobilität, Tech-Trends, F&B und den Nachwuchs.

Nach einer Marktanalyse von Christian Strieder, STR Germany, diskutiert ahgz-Chefredakteur Rolf Westermann mit Otto Lindner, dem Vorsitzenden des Hotelverbands Deutschland (IHA), über Status quo und Perspektiven der deutschen Hotellerie. Dann dominieren internationale Top-Manager die Hauptbühne: Puneet Chhatwal, CEO und Managing Director IHCL Indian Hotels Company Limited, spricht über die Strategie der indischen Hotelgruppe. Im Anschluss stellt sich der neue Kempinski-CEO Martin R. Smura den Fragen von Rolf Westermann. Auch Thomas Willms, CEO der Deutsche Hospitality, steht Rede und Antwort über den neuen Eigner, die chinesische Huazhu Gruppe.

Plattformen und vernetzte Mobilität

Hotellerie 4.0 und Plattform-Ökonomie -- das sind Hauptpunkte beim ersten Themenblock. Mit dabei: Martina Maly-Gärtner, Chief Operating Officer, Arabella Hospitality SE, und Tobias Wann, CEO, Oyo Vacation Group. Weiter geht es mit einer Runde rund um die vernetzte Mobilität. Es diskutieren: David Depenau vom Freizeit- und Ferienpark Weissenhäuser Strand, Vincenz Pfanz vom Autovermieter Sixt und Alexander Zosel vom Lufttaxi-Entwickler Volocopter. Professor Dr. Christian Buer von der Hochschule Heilbronn moderiert.

Am frühen Nachmittag dürfte Bodo Janssen für Furore sorgen. Unter dem Motto "Kraftquelle Tradition -- Mittelpunkt Mensch" gibt er Einblicke in das Spannungsfeld der digitalen Leistungsgesellschaft und die darin wachsende Bedeutung des Faktors Mensch. Anschließend bestimmt die Schweiz das Geschehen: Beat Kuhn von der SV Group präsentiert das Konzept Stay Kooook und Meike Bambach zeigt, wie im Hotel Paradies im Unterengadin die Club-Privé-Idee funktioniert. Den Abschluss des ersten Kongresstages dürften viele Besucher dann mit Spannung erwarten: Fritz Keller, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes im Live-Interview mit Anno Hecker, dem Leiter des Sportressorts der Frankfurter Allgemeine Zeitung. Keller spricht über seine Verbundenheit mit der Gastronomie und die Liebe zum Fußball.

Tech-Trends, Hotel-Gastronomie und Next Generation

"Was Hoteliers jetzt wissen müssen" -- unter diesem Motto widmet sich Experte Ullrich Kastner am zweiten Kongresstag den neuesten Technologie-Trends. Es geht um Apps und Best Cases im CRM. Mit dabei sind Martin Stegner von Novum Hospitality und Felizitas Denz von der East Group.

Hotelgastronomie als Umsatzbringer -- darüber sprechen Fachleute wie Frank Marrenbach von der Oetker Collection, Daniel Müller von Motel One und ahgz-Kopf des Jahres Ariel Schiff, Amano Group.

Den furiosen Schlusspunkt beim Hotelkongress markiert das Thema Nachwuchs. Junge Nachwuchskräfte sind im Gespräch mit DEHOGA-Präsident Guido Zöllick und Alexander Aisenbrey, Vorstandsvorsitzender Fair Job Hotels und Geschäftsführer Der Öschberghof. www.hotelkongress.de

HotelExpo: Neues aus erster Hand

Auf der parallel laufenden HotelExpo finden professionelle Gastgeber am 3. und 4. Februar im Hotel Intercontinental Berlin alles, was sie für ihr Business brauchen. Wer neue Ideen, technische oder gestalterische Lösungen sucht, und sich diese gleich vom Fachmann erklären lassen möchte, ist bei der HotelExpo richtig.

Erstmals präsentiert die New Tech Community die neuesten Smart Hotel-Entwicklungen an beiden Hotel Expo-Tagen. Sie bietet Newcomern und Trendsettern aus der Hoteltechnologie ein zentrales Forum für den Austausch.

Auf der Expo-Stage und in den Masterclasses teilen Experten ihr Wissen zu spezifischen Produkten und Lösungen. Die neuen Workshops bieten erstmals die Möglichkeit zum interaktiven Austausch über konkrete Fragestellungen - Lernen von Anderen steht hier im Fokus.

Das Angebot ist einmal mehr gewachsen und zeigt, dass auch im digitalen Zeitalter nichts über Face-to-Face-Kontakte geht. Die kleine, aber feine Messe bietet den Besuchern rund 90 Aussteller. Die Bandbreite der Produkte ist groß und reicht von Tee etwa von Althaus über Spülmaschinen zum Beispiel von Meiko bis hin zu Badausstattungen von Vitra und anderen Anbietern. Der Besuch der HotelExpo ist für Beschäftigte der Hotellerie und Gastronomie sowie Architekten und Interior Designer kostenlos. www.hotelexpo.de

