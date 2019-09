AHGZ

Til Schweiger startet "Barefoot"-Ausflugsschiff auf der Donau

Hamburg (ots)

Filmstar Til Schweiger erweitert das Angebot seiner Lifestyle-Firma Barefoot Living und startet 2020 ein Ausflugsboot mit einer Kapazität von 600 Passagieren. "Im April wird an der Donau in Passau das erste Barefoot Schiff zu Wasser gelassen", sagte Schweiger der AHGZ - Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung (dfv Mediengruppe). "Wir fahren zwischen Regensburg und Linz." Das Schiff sei entkernt worden und soll nach dem Barefoot-Stil eingerichtet werden.

Barefoot Living steht für ein Lebensgefühl, das Lachen, Wohlfühlen und Relaxen beinhaltet. Dazu gehören das Restaurant Barefood Deli in Hamburg mit eigenen Produkten wie Til´s-Bier und der Showküche "Henry likes Pizza" sowie das Barefoot Hotel in Timmendorfer Strand mit 57 Zimmern. Dieses Konzept wird zusammen mit der Hotelgesellschaft Arcona größer ausgerollt. Weitere Standorte in Deutschland, Portugal und auf Mallorca sind in der Prüfung. Das Konzept beinhaltet natürliche Materialien wie altes Holz und Naturstein in Sandtönen und Erdfarben.

Im Interview der AHGZ äußerte sich Schweiger auch zu weiteren Plänen und Träumen sowie, was ihn antreibt. Zu Medienberichten, in dem ihm der Verkauf überteuerten Leitungswassers in seinem Hamburger Restaurant vorgeworfen wurde, sagte er: "Mit meinem Namen werden Klicks generiert. Das hat mit Journalismus nichts zu tun."

Das vollständige Interview steht in der AHGZ Nr. 39 vom 28. September 2019.

