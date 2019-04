BILD

"Führt ISIS jetzt Krieg gegen Kirchen?" Themen in BILD POLITIK am 26.4.2019 (EVT)

Berlin (ots)

Am Freitag, 26. April 2019, erscheint die neue Ausgabe von BILD POLITIK. Das Politikmagazin stellt die "wichtigsten Fragen der Woche" und ordnet sie aus der Perspektive der Leser ein. BILD POLITIK gliedert die Themen nicht in die bekannten journalistischen Ressorts, sondern in die Rubriken "Ärger: Das kann doch nicht wahr sein!", "Neugier: Was bedeutet das eigentlich?" und "Freude: Da läuft was richtig gut!".

Titelgeschichte: Führt ISIS jetzt Krieg gegen Kirchen?

Ärger

- Wie peinlich ist unsere Hauptstadt? - Warum buckeln die Bosse vor China? - Hat Herr Draghi Millionen deutsche Sparer arm gemacht?

Neugier

- Zeigt diese Werbung, wie Deutschland wirklich ist? - Kann dieser Komiker es mit Putin aufnehmen? - Versinkt die AfD in ihren Skandalen?

Freude

- Kann der Sudan zu einer Demokratie werden? - Was können wir von Hundertjährigen lernen? - Wird Bahnfahren endlich billiger?

Mit BILD POLITIK testet BILD ein neuartiges Politikmagazin. BILD POLITIK ist jeden Freitag in Hamburg und im angrenzenden Umland sowie in Lüneburg und Lübeck an ausgewählten Verkaufsstellen für einen Copy-Preis von 2,50 Euro erhältlich. BILD POLITIK gibt es auch digital als E-Paper auf www.bild-politik.de und im iKiosk von Axel Springer.

Pressekontakt:

Friedrich Kabler

Axel Springer SE

Unternehmenskommunikation

Tel: +49 (0) 30 25 91-7 76 25

friedrich.kabler@axelspringer.de

Original-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuell