"Kann Enteignung den Mietwahnsinn wirklich stoppen?" Themen in BILD POLITIK am 12.4.2019 (EVT)

BILD POLITIK gliedert die Themen nicht in die bekannten journalistischen Ressorts, sondern in die Rubriken "Ärger: Das kann doch nicht wahr sein!", "Neugier: Was bedeutet das eigentlich?" und "Freude: Da läuft was richtig gut!".

Titelgeschichte: Kann Enteignung den Mietwahnsinn wirklich stoppen? Grünen-Chef Habeck verspricht eine einfache Lösung - aber Deutschland kann das besser

Ärger

- Iran - Ist es so schwer, Terroristen beim Namen zu nennen? - Bürgertum - Wie reich muss man sein, um Grün zu wählen? - Wirtschaft - Warum attackiert der Mittelstand Altmaier?

Neugier

- Gesellschaft - Wie geht es wirklich an deutschen Stammtischen zu? - Israel - Was bedeutet Netanjahus Wahlsieg? - Capital Bra - Was macht diesen Gangster-Rapper so erfolgreich?

Freude

- Verbraucherschutz - Gibt es bald weniger Knebelverträge? - Umwelt - Sind Insekten-Burger gut für die Welt? - Sicherheit - Immer weniger Einbrüche: Was läuft da richtig?

Mit BILD POLITIK testet BILD ein neuartiges Politikmagazin. BILD POLITIK ist jeden Freitag in Hamburg und im angrenzenden Umland sowie in Lüneburg und Lübeck an ausgewählten Verkaufsstellen für einen Copy-Preis von 2,50 Euro erhältlich. BILD POLITIK gibt es auch digital als E-Paper auf www.bild-politik.de und im iKiosk von Axel Springer.

