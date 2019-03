BILD

"Schafft unser Sozialstaat die Flüchtlingskrise?" Themen in BILD POLITIK am 15.3.2019 (EVT)

Am Freitag, 15. März 2019, erscheint die neue Ausgabe von BILD POLITIK. Das Politikmagazin stellt die "wichtigsten Fragen der Woche" und ordnet sie aus der Perspektive der Leser ein. BILD POLITIK gliedert die Themen nicht in die bekannten journalistischen Ressorts, sondern in die Rubriken "Ärger: Das kann doch nicht wahr sein!", "Neugier: Was bedeutet das eigentlich?" und "Freude: Endlich klappt auch mal was!".

Titelgeschichte: Schafft unser Sozialstaat die Flüchtlingskrise?

Rubrik Ärger

- Wie groß wird die Krise am Himmel? Boeing und Airbus müssen um ihr Image kämpfen. - Warum war Cynthias Mörder noch im Land? Die Behörden ließen den abgelehnten Asylbewerber trotz mehrerer Straftaten ein Jahr lang untertauchen. - Sind Männer schuld, dass Frauen weniger verdienen? Zu viele Frauen wählen schlecht bezahlte Berufe, und die Regierung macht bloß billige Symbolpolitik.

Rubrik Neugier

- Riskiert die Regierung unsere Sicherheit für chinesische Funkmasten? Schützen uns die USA nicht mehr, ist der Preis zu hoch. - Wer hat wie viel von der GroKo? Rentner profitieren stark. Aber bei Miete, Diesel und Pflege liefert die GroKo nicht. - Schafft der Sozialstaat die Flüchtlingskrise? Nur ein Drittel der Flüchtlinge hat Arbeit.

Rubrik Freude

- Warum haben wir so viele kleine Weltmeister? Zuverlässigkeit, Weltoffenheit und gute alte Ingenieurskunst brauchen keine Konzerne. - Fliegen wir bald mit dem Taxi ins Büro? Es klang wie Science-Fiction, doch jetzt steht der City-Airbus auf der Bühne. - Ist ein Nasenspray die Rettung für Millionen Depressive? Durch die Aufnahme über die Schleimhaut kann der Wirkstoff schon am ersten Tag helfen.

Mit BILD POLITIK testet BILD ein neuartiges Politikmagazin. BILD POLITIK ist jeden Freitag in Hamburg und im angrenzenden Umland sowie in Lüneburg und Lübeck an ausgewählten Verkaufsstellen für einen Copy-Preis von 2,50 Euro erhältlich. BILD POLITIK gibt es auch digital als E-Paper auf www.bild-politik.de und im iKiosk von Axel Springer.

