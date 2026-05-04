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Prominente Gäste bei Kino-Preview von Shopping-Center Sevens

Lilly Becker, Sarah Zaczek und Alexandra Lapp zu Gast im Truffleroom

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Düsseldorf (ots)

Glamour, Fashion und prominente Gäste: Das SEVENS auf der Königsallee lud letzte Woche zu einer exklusiven Kino-Preview des Films "Der Teufel trägt Prada 2" - und verwandelte den Abend in ein gesellschaftliches Highlight. Unter den Gästen befanden sich bekannte Persönlichkeiten wie Lilly Becker, die vom Store Truffleroom eingeladen wurde, sowie RTL-Moderatorin Sarah Zaczek, die die Veranstaltung charmant mit einem themenbezogenen Quiz eröffnete. Wer Fragen rund um den ersten Film korrekt beantworten konnte, hatte die Chance je eins von zwei Dior oder Chanel Goodie Bags zu gewinnen, die von Truffleroom zur Verfügung gestellt wurden. Auch Düsseldorfer Content Creator wie Alexandra Lapp waren zugegen.

Der Abend begann um 18:00 Uhr im SEVENS mit einem stilvoll inszenierten Empfang: glamouröse Selfie-Points im ikonischen "Devil wears Prada"-Look sowie durchgehend gebrandete Designelemente sorgten für eine authentische Fashion-Atmosphäre. Zahlreiche Gäste erschienen in eleganten, vom Film inspirierten Looks. Kulinarisch wurde der Abend durch eine exklusive Schokoladenverkostung von Läderach abgerundet. Ausgewählte Stores boten ihren Kundinnen und Kunden zudem Champagner und Fingerfood an - ein stilvoller Start in den Abend.

Im Anschluss ging es ab 20:00 Uhr weiter ins UCI-Kino an der Hansaallee, wo der Film exklusiv einen Tag vor offiziellem Kinostart gezeigt wurde. Vor Ort erwarteten die Gäste kostenfreies Popcorn sowie liebevoll zusammengestellte Goodie Bags des Schweizer Chocolatiers Läderach.

Die Tickets für dieses besondere Event waren nicht käuflich zu erwerben: Sie wurden ausschließlich an Gäste der im SEVENS ansässigen Stores vergeben, während einige wenige Plätze über Social Media verlost wurden. Diese Exklusivität unterstrich den besonderen Charakter des Abends und machte ihn zu einem Highlight für echte Fashion- und Filmfans.

Die Resonanz der Gäste war durchweg begeistert. Mit diesem Event zeigt das SEVENS erneut, wie es seinen Besucherinnen und Besuchern immer wieder besondere Aktionen und unvergessliche Erlebnisse bietet. Die exklusive Kino-Preview war dabei ein echtes Highlight und ein Dankeschön an treue Kundinnen und Kunden - ganz im Sinne eines modernen Shopping- und Lifestyle-Destinationskonzepts.

Weitere Informationen unter www.sevens.de

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