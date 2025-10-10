IGCP Capital Partners GmbH

IGCP Capital Partners GmbH beraten die net-haus GmbH beim erfolgreichen Verkauf an das polnische PropTech-Unternehmen SINGU

Deutschland (ots)

Erfolgreiche Nachfolgelösung für den seit über 25 Jahren am Markt etablierten Anbieter von innovativen Softwarelösungen im Bereich CAFM und Gebäudemanagement

Die in Berlin ansässige net-haus GmbH, ein etablierter Anbieter von innovativen Softwarelösungen im Bereich Computer-Aided Facility Management (CAFM) und Gebäudemanagement, wurde erfolgreich an das polnische PropTech-Unternehmen SINGU verkauft. Die IGCP Capital Partners GmbH war in diesem Prozess als exklusiver Berater der net-haus GmbH tätig.

Seit über 25 Jahren entwickelt und vertreibt die net-haus GmbH smarte Softwarelösungen, die das Gebäudemanagement effizienter gestalten. Mit mehr als 600 Kund:innen, die den „Hausmanager“ nutzen, und einer tiefen Expertise in der Digitalisierung von Immobilienprozessen ist net-haus ein führender Akteur im deutschen Markt.

Mit der Übernahme stärkt SINGU mit Hauptsitz in Krakau seine Präsenz in der DACH-Region. Das Unternehmen bietet eine cloudbasierte CAFM-Plattform, die über 500 Kund:innen in 35 Ländern bei der Verwaltung von über 200 Millionen Quadratmetern Gewerbeimmobilien unterstützt. Der Erwerb von net-haus markiert für SINGU einen wichtigen strategischen Schritt im Rahmen seiner internationalen Expansion.

Die IGCP Capital Partners GmbH hat die Gesellschafter der net-haus GmbH während des gesamten Verkaufsprozesses begleitet: von der Vorbereitung über die Investorensuche und Verhandlungsführung bis hin zum erfolgreichen Abschluss der M&A Transaktion.

Die IGCP Capital Partners GmbH unterstützt Unternehmer:innen beim Unternehmensverkauf und der damit verbundenen Investorensuche sowie Nachfolgeregelung. So schafft das Unternehmen nachhaltige Lösungen, um eine schrittweise Unternehmensübergabe und einen attraktiven Exit zu gewährleisten.

Mehr Informationen zu den ICGP Capital Partners finden Sie auf www.igcp.at sowie per E-Mail unter office@igcp.at.

Original-Content von: IGCP Capital Partners GmbH, übermittelt durch news aktuell