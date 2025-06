Sevens

Künstler-Duo Tilly und Moisa inszenieren den Sommer im Düsseldorfer Sevens

Düsseldorf (ots)

Auch in diesem Sommer setzt das Shopping-Center Sevens auf der Königsallee starke Akzente in Sachen Lifestyle, Kunst und Shopping-Erlebnis. Seit Anfang der Woche dürfen sich Besucherinnen und Besucher nicht nur über eine außergewöhnliche Sommerinszenierung freuen - sie erwartet zugleich eine siebenteilige Gewinnspielreihe, die hochwertige Überraschungen bereithält.

Zentrales Thema des neuen Dekorations-Konzepts: "Unboxing Sevens" - als augenzwinkernder Verweis auf den aktuellen Unboxing-Trend auf Social Media. Im Fokus stehen dabei zwei rund zwei Meter hohe Skulpturen vor dem Haupteingang, gestaltet von den renommierten Düsseldorfer Künstlern Jacques Tilly und Doris Moisa. Die humorvollen Werke zeigen Hunde, die aus großen Geschenkboxen herausschauen - eine charmante Satire auf Luxus- und Social Media Klischees, umgesetzt im unverwechselbaren Stil der beiden Künstler.

Tilly ist vor allem durch seine pointierten Karnevalswagen bekannt, die mit klarer politischer Botschaft und künstlerischem Mut regelmäßig internationale Aufmerksamkeit erzielen. Die Bildhauerin Moisa wiederum erschafft hochwertige Großplastiken und Skulpturen, die mit liebevollen Details und leiser Ironie Alltagsszenen darstellen - nun erstmals in Kooperation mit dem Sevens.

Ergänzt wird die dekorative Inszenierung durch eine exklusive Sommer-Gewinnspielreihe frei nach dem Motto: Seven Weeks - Seven Boxes. Bis zum 10. August verlost das Sevens jede Woche eine Luxury Box im Wert von 200 Euro, prall gefüllt mit Produkten und Gutscheinen der ansässigen Stores - darunter Chanel Beauty, Furla, Vilebrequin, Truffleroom, Saturn und viele mehr. Die Teilnahme erfolgt in den ersten sechs Wochen über Instagram (@sevens.duesseldorf). Die siebte Woche bietet die Chance auf eine besonders luxuriöse Box im Wert von 700 Euro, für die vor Ort im Center eine Teilnahmekarte auszufüllen ist.

Mit der Verbindung aus Kunst, Design und Interaktion lädt das Sevens auch in diesem Sommer dazu ein, die Königsallee neu zu entdecken - inspirierend, humorvoll und mit etwas Glück auch gewinnbringend.

Über das Sevens:

Das Sevens auf der Königsallee gilt als Instanz in Sachen Shopping und Lifestyle. Das Einkaufs-Center lockt Düsseldorfer und Touristen aus aller Welt mit seinem exklusiven Mix hochwertiger Marken aus den Bereichen Mode, Beauty, Lifestyle, Technik und Gastronomie an. Außerdem bietet das Sevens Kunden und Passanten in regelmäßigen Abständen außergewöhnliche Events und Erlebnisse.

